19 Mayıs, İstanbul'da çeşitli etkinliklerle kutlandı
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19 Mayıs, İstanbul'da çeşitli etkinliklerle kutlandı

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, İstanbul'un ilçelerinde çeşitli etkinliklerle kutlandı.

19 Mayıs, İstanbul'da çeşitli etkinliklerle kutlandı
19.05.2020 17:40 | Son Güncelleme: 19.05.2020 17:40

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, İstanbul'un ilçelerinde çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Bu yıl vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecine denk gelmesi nedeniyle 19 Mayıs'ı evlerinde kutladı.

İlçe belediyeleri de çeşitli programlarla evlerinde kalanlara bayram coşkusunu yaşatmaya çalıştı.

Bazı belediye araçları marşlar eşliğinde sokakları gezdi, bazı belediyeler online konser verdi, bazı belediyeler ise gençlere internet hediye etti.

Kartal'da 101'inci yıla özel konser verildi

Kartal Belediyesi, gün boyunca Kartal'ın sokaklarını turlayan üstü açık otobüs, bando takımı ve motor konvoyları ile 19 Mayıs'ı görsel şölenle kutladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kutlamalar kapsamında vatandaşlar balkonlara davet edildi. İlçenin mahallelerini gezen üstü açık otobüs ve bando takımı 101'inci yıla özel bir konser verdi. Evlerinin balkon ve camlarını Atatürk posterleri ve Türk bayrakları ile donatan vatandaşlar da çalan marşlara hep bir ağızdan eşlik etti.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, "Sokaklarda ve caddelerde etkinliklerimiz devam edecek. Koronavirüs sürecinde moraller bozuk ama umudumuzu kaybetmedik, bu süreci de birlikte atlatacağız. Herkesin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum." açıklamasında bulundu.

Zeytinburnu 19 bin gence ücretsiz internet hediye etti

Zeytinburnu Belediyesi 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı 19 bin liseli gence ücretsiz internet hediye ederek kutladı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda ücretsiz olarak 23 bin kitap dağıtan belediye, 19 Mayıs için de ilçede ikamet eden 19 bin gence 4 GB ücretsiz internet servisi hediye etti. Belediye, ücretsiz internet hizmetinden faydalanmak için 19 Mayıs'ta "www.zeytinburnu.istanbul" adresinde yayınlanacak formun doldurulmasının yeterli olduğunu duyurdu.

Sosyal medyada yayınladığı bir video ile gençlere seslenen Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

Arısoy, "Ülkemizin büyük bir başarıyla yönettiği ve bütün dünyayı etkileyen bu salgında evlerinizde kaldınız. Muhtemelen biraz sıkıldınız, olsun, en büyük derdiniz bu olsun. Bu arada, sokaklardan ve oyunlardan geri kalan siz kardeşlerime bir sürprizim var. 19 Mayıs günü, 19 bin lise öğrencimize 4 GB internet hediye edeceğiz. Rahat rahat internete girin. Yeter ki evde kalın, yeter ki sağlığınıza dikkat edin." ifadesini kullandı.

19 Mayıs Ataşehir'de evlerin balkonunda kutlandı

Ataşehir'de 19 Mayıs'a ilişkin tören, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtına çelenk konulması ile başladı. Ataşehir Belediyesi Bandosu, üstü açık otobüsle ilçenin sokaklarında marşlar çalarak dolaştı. 19 Mayıs için hazırlanan araçlar ilçenin mahalle ve sokaklarını gezerek bayram coşkusunu evlere taşıdı. Yaşlı, genç, çocuk, bebek her yaştan Ataşehirli de evlerinin pencere ve balkonlarından Türk bayrakları sallayıp, söylenen marşlara eşlik etti.

Belediye Başkanı Battal İlgezdi, koronavirüs nedeniyle 19 Mayıs'ın evlerden kutlandığını hatırlatarak, "Bu zor günleri birlikte atlatacağız. Meydanlarda hep beraber, kol kola ve büyük coşkuyla kutlayacağımız daha nice 19 Mayıslar olacak, hep bir ağızdan 'Yaşasın 19 Mayıs' diye haykıracağız." değerlendirmesini yaptı.

Sarıyer'de, 19 Mayıs kutlamaları ilçenin merkezinde bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasıyla başladı. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, çelenk sunmanın ardından, Hacıosman Korusu "Atatürk Kent Ormanı" adıyla açıldı. Daha sonra araç konvoyu yapılarak mahalleler gezildi. Vatandaşlar da balkonlardan ve camlardan marşlara eşlik etti.

Avcılar'da online konser verildi

Avcılar Belediyesi, karantina koşullarına uygun düzenlediği programlarla 19 Mayıs'ı kutladı. Avcılar Hükümet Konağı Bahçesinde düzenlenen resmi törende Atatürk Anıtı önüne çelenk sunuldu.

Karadeniz müziğinin sevilen sanatçısı Selçuk Balcı, Atatürk Evinde online konser verdi. Konser, 18 Mayıs akşamı canlı olarak yayınlandı. Belediyenin sosyal medya hesapları üzerinden yayınlanan konser ve söyleşileri vatandaşlar evlerinden takip etti. Marşlar eşliğinde gezen araçlar da mahallelerde bayram coşkusu yaşattı.

Kadıköy'de 19 Mayıs Gençlik Konseri

Kadıköy Belediyesi, bando ve ses sistemli araçlarla 19 Mayıs'ı Kadıköy'ün sokaklarına taşıdı. Sosyal mesafe kuralına uygun olarak müzik yapan bando ekibi, sevilen marş ve şarkılarla Kadıköy sokaklarını renklendirdi. Kadıköylüler balkon ve pencerelerinden bayraklarla kutlamalara katıldı.

Eğitimlerine devam eden genç sanatçılardan Naz İrem Türkmen ve Eren Aydoğan, Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası'nda "19 Mayıs Gençlik Konseri" verdi. Sanatçılar, keman ve piyano repertuvarının seçkin eserlerini seslendirdi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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