19 Mayıs'ın Yüzüncü Yılı İçin Çınar Ağacı Diktiler

Öğrenciler ile birlikte çınar ağacının dikimini gerçekleştiren Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, "Bu yıl Atamızın milli mücadele ateşini yaktığı 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının yüzüncü yılını coşkuyla kutlayacağız. Bu anlamlı günde geleceğimiz olan çocuklarımız ile birlikte 'Ölümsüz Cumhuriyet, Ölümsüz Atatürk, Ölümsüz Ağaç' temasında bir çınar ağacı dikiyoruz. Çocuklarımız bu ağacı koruyup sulayıp büyüttükleri gibi, Cumhuriyetimizi de koruyarak ona sahip çıkacaklar ve Türkiye Cumhuriyetinin sonsuza kadar yaşamasını sağlayacaklardır" dedi.

Başkan Gümüş'ün konuşmasının ve çınar ağacının dikiminin ardından öğrenciler çınar ağacının önünde Atatürk'ün Gençliğe Hitabesini okudular.

Kaynak: Bültenler