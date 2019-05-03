19 Mayıs'ın 100. Yılında Yürüyoruz Yolunda" Yürüyüşü

Samsun Valisi Osman Kaymak, "Kurtuluş Savaşı 100 yıl önce oldu ama savaş hala devam ediyor. Bu coğrafya kolay bir coğrafya değil. Bu coğrafya üzerinde emelleri olanlar var. Onlara en güzel cevap, birlik ve beraberliğimizdir." dedi.

Samsun Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Koç Holding iş birliğinde yapılacak, "19 Mayıs'ın 100. Yılında Yürüyoruz Yolunda" sloganıyla düzenlenecek büyük halk yürüyüşün tanıtımı, OMÜ Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Vali Kaymak, burada yaptığı konuşmada, 19 Mayıs 1919 ruhunun gençliğe aktarılmasının büyük önem taşıdığını söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti tarihinin dönüm noktası olan Kurtuluş Savaşı mücadelesinin başlatıldığı 19 Mayıs 1919'un 100. yılının ulus olarak kutlanacağını belirten Kaymak, "Milli Mücadele ruhunu canlı tutmak istiyoruz. Amacımız birlik ve beraberliğimizi canlı tutmak. Kurtuluş Savaşı 100 yıl önce oldu ama savaş hala devam ediyor. Bu coğrafya kolay bir coğrafya değil. Bu coğrafya üzerinde emelleri olanlar var. Onlara en güzel cevap, birlik ve beraberliğimizdir." diye konuştu.

Kaymak, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun'a çıkışının 100. yılı vesilesiyle Gençlik Haftası'nın açılışı kapsamında "19 Mayıs'ın 100. Yılında Yürüyoruz Yolunda" sloganıyla düzenlenecek büyük halk yürüyüşüne herkesin katılmasını istedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ise Koç Spor Fest Üniversite Spor Oyunlarının Samsun'da düzenlenmesinden dolayı mutlu olduklarını dile getirdi. Türkiye'nin en büyük gençlik festivali olan ve 26 bini aşkın sporcunun mücadele ettiği oyunların ortaya koyduğu rekabet ve dostluk gibi kavramlarla önem taşıdığını vurgulayan Demir, bu şölene Samsun'un 10-17 Mayıs'ta ev sahipliği yapacağını anlattı.

OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç de üniversite olarak etkinlikte görev almaktan büyük gurur ve onur duyduklarını belirtti.

Koç Holding Kurumsal Marka Koordinatörü Okyar Tuncel de Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun'a ayak basarak Türkiye Cumhuriyeti tarihinin dönüm noktası Kurtuluş Savaşı mücadelesini başlattığı 19 Mayıs 1919'u, başta genç sporcular olmak üzere Türkiye'ye ve Samsun'a yakışacak şekilde kutlamayı önemsediklerini söyledi.

Büyük halk yürüyüşünün 13 Mayıs'ta 1919 metre uzunluğundaki bayrakla saat 18.00'de başlayacağını bildiren Tuncel, yürüyüşün ardından ışık gösterileri ve konser yapılacağını kaydetti.

Kaynak: AA