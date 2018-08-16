19 Mayıs'ın 100. Yılında Dünya Rekoru Kırılacak

Atatürk'ün Samsun'a çıkarak Kurtuluş Savaşı'nı başlattığı 19 Mayıs 1919'un 100. yıldönümünde 19 bin 1919 sporcu aynı anda oryantiring yarışı yaparak dünya rekoru kıracak.

Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürü Ahmet Güral Karayılmaz, 19 Mayıs'ın 100. yılına kısa bir süre kala göreve geldiği günden bu zamana yaptıkları ve bundan sonra yapacakları sportif aktiviteler hakkında açıklamalarda bulundu. Eylül ayında Samsun'da Dünya Okçuluk Şampiyonası finallerinin oynanacağını belirten Karayılmaz, 19 Mayıs 1919'un 100. yıldönümünde 19 bin 1919 sporcunun aynı anda oryantiring yarışı yaparak dünya rekoru kıracağını söyledi.

"19 bin 1919 sporcu aynı anda oryantiring yarışı yapacak"

19 Mayıs'ın 100. yılı kutlamalarının dünyada ses getireceğini ifade eden Ahmet Güral Karayılmaz, "19 Mayıs'ın 100. yılı münasebetiyle bütün federasyonlara müracaat ettik. İlk cevap Üniversite Sporları Federasyonundan geldi. Bütün finaller Samsun'da yapılacak. 2019 10 Mayıs ile 18 Mayıs arasında 8 gün 5 bini aşkın sporcu burada yarışacaklar. Bunun bir benzerini de Oryantiring Federasyonu ile yapacağız. Bir dünya rekoru kırmayı düşünüyoruz. Aynı anda 19 bin 1919 sporcu ile Samsun'da yarışma yapacağız. Bunun alt yapısını Milli Eğitim Müdürlüğü ile yaptık. Herkes takımlarını oluşturuyor. Yaklaşık 200'ün üzerinde antrenör ile eğitimler verildi. Samsun 19 Mayıs'ı kültürel, sanatsal ve sporsal açıdan çok farklı yaşayacak. 19 Mayıs'ın 100. Yıl dönümü etkinlikleri çok güzel olacak. O dönemki otellerin rezervasyonları bile dolmuş durumda. Bu etkinliklerden de alnımızın akıyla çıkmayı düşünüyoruz" dedi.

"Dünya Okçuluk Şampiyonası'nın final atışları Samsun'da yapılacak

Dünyanın en prestijli okçuluk şampiyonasının Samsun'da yapılacağının altını çizen Karayılmaz, "İsviçre'de okçuluğun mükemmeliyet merkezi var. Bizim tesisimizin 3'te 2'si kadar olan bir yere mükemmeliyet merkezi demişler. Türkiye'de ondan çok daha mükemmelini Samsun'da gerçekleştirdik. Türkiye'de okçuluk yapan çok sporcu var. Biz Samsun'da bir Türkiye şampiyonası yaptık. Bin 152 sporcu katılımıyla dünyada bir kez de yapılan en büyük katılımlı sporcu sayısını burada elde ettik. Bu Amerika'da denenmiş ama bu sayıya ulaşılamamış. Katılımcı sporcu sayısı 900 küsürde kalmış, bini bulamamış. Okçuluğun yılda 20 büyük yarışması vardır. Bu yarışmaların 6 tanesi burada yapıldı. Her sene klasik ve makaralı yaylarda dünya şampiyonası yapılır. Bu şampiyonalarda en iyi 8'e gelen toplam 32 yarışmacı 27-30 Eylül arasında Samsun'da Batı Park'ta Amazon Köyü'nde bulunan dev aslanların orada dünya şampiyonasının final ayağı yapılacak. Bu Samsun tarihinde görülmüş en güzel organizasyonlardan bir tanesi olacak. Bu şampiyona İtalya'da gladyatörlerin savaş alanında yapılırdı. Diğer ülkelerde de tarihi mekanlarda yapılır. Samsun bu organizasyondan yüzünün akıyla çıkacaktır. Dünyaya tanıtım açısından da bu etkinliğin önemli olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

"3 yılda 41 bin ilkokul öğrencisi yüzme öğrendi"

Geleceğe Kulaç Atıyoruz Projesi ile 3 yılda 41 bin 2. ve 3. sınıf öğrencisinin yüzme öğrendiğini belirten Müdür Karayılmaz, şunları söyledi:

"Gençlik ve Spor Bakanlığının himayesinde, Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen 'Geleceğe Kulaç Atıyoruz Projesi kapsamında, 2015-2016 eğitim-öğretim yılında 10 bin, 2016-2017 eğitim-öğretim yılında 15 bin 200, 2017-2018 eğitim öğretim yılında 18 bin olmak üzere 3 yılda 41 bin 2. ve 3. sınıf öğrencisine yüzme öğretilmiştir. "Sevgiyle Yüzüyorum Projesi' il müdürlüğümüz ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünün ortaklaşa hazırladığı projesinin açılışı 14 Şubat'ta yapılmıştır. Proje kapsamında devlet koruması altında bulunan 6-7-8 yaş grubu 100 çocuğa Temel Yüzme Eğitimi verilmiştir. Proje süresi 4 yıldır." - SAMSUN