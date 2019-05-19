19 Mayıs'ın 100. Yılında "Atabarı" Oynadılar - Eskişehir

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 100. yılı dolayısıyla hazırlanan "Dünya Atabarı Oynuyor" projesi kapsamında Eskişehir'de de etkinlik düzenlendi.

Eskişehir'de öğrenci, akademisyenler ve vatandaşlardan oluşan halk oyunları ekibi, 81 il ve 19 ülkede aynı anda saat 19.19'da "atabarı" gösterisi sundu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü ile Türkiye Halk Oyuncuları Birliği Platformu iş birliğiyle hazırlanan projeye destek olmak amacıyla Anadolu Üniversitesi (AÜ) Yunus Emre Yerleşkesinde bir araya gelen ekip gösteriye kırmızı ve beyaz renkli tişörtle çıktı.

Müzik eşliğinde "atabarı" oynayan grup daha sonra marşlar söyleyerek yerleşkeden ayrıldı.

Kaynak: AA