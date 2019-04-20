19 Mayıs'ın 100. Yılı İçin "Dünya Atabarı Oynuyor" Projesi

Türkiye Halk Oyuncuları Birliği Platformunun Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü ile yaptığı iş birliği kapsamında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 100. yılı dolayısıyla Türkiye'nin 81 ili ile 23 ülkede aynı anda "atabarı" oynanması için proje hazırlandı.

"Dünya Atabarı Oynuyor" projesinin sanat yönetmeni Suat İnce, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 19 Mayıs 1919'un 100. yılını en iyi şekilde kutlamak istediklerini söyledi.

Türkiye Halk Oyuncuları Birliği Platformu olarak hazırladıklarını projenin önemli olduğuna işaret eden İnce, "Merkez Samsun olmak üzere Türkiye'nin 81 ili ile Amerika, Hollanda, Azerbaycan, Bosna Hersek, Bulgaristan, Gürcistan, Rusya, Sırbistan, Ukrayna, İran, İspanya'nın da içinde bulunduğu 23 ülkede aynı anda 19 Mayıs'ta saat 19.19'da ve her yerde 1919 kişiyle eş zamanlı olarak atabarı oyunu oynanacak." dedi.

İnce, "Dünya Atabarı Oynuyor" projesinin çok geniş ve büyük katılımlı bir proje olduğunu, bu nedenle de Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek için de müracaatta bulunduklarını kaydetti.

Kaynak: AA