19 Mayıs'ın 100. Yılı İçin Anlamlı Proje

Lise öğrencilerinin kaleme aldığı Atatürk öykülerini, ortaokul öğrencileri resmetti. Ortaya çıkan eserler, "Atatürk'e Uğurlu Kalplerden Öyküler" adlı kitapta buluştu. Öğrenciler Tütün İskelesi Kurutuluş Yolu üzerinden bando eşliğinde Atatürk Anıtı'na yürüdü.

Uğur Okulları'nın Türkiye genelinde 44 ildeki 137 okulunda 19 Mayıs'ın 100. yılı için anlamlı bir projeye imza atıldı. Atatürk'ün Milli Mücadele'yi fiilen başlattığı Samsun'a çıkış tarihi olan 19 Mayıs'ın 100. yılında, Uğur'lu lise öğrencileri Atatürk'ü anlatan öykülerini kaleme aldı, ortaokul öğrencileri de seçilen 100 öyküyü resmetti. Seçilen tüm öykü ve resimler Atatürk'e Uğurlu Kalplerden Öyküler kitabında toplandı. Kitabın kapağı için ise Uğur'lu öğretmenlerin katılımı ile kapak tasarım yarışması düzenlendi.

Öğrencilerin emeği ile oluşan eserlerin yer aldığı kitaptan elde edilecek gelir, ihtiyacı olan öğrencilerin öğrenim hayatlarına devam edebilmesi ve eğitimde fırsat eşitliğine katkıda bulunması için Darüşşafaka'ya bağışlanacak. Projenin finali ise bugün Samsun'da bin 919 Uğur'lu öğrencinin katılımı ile yapıldı. Bin 919 öğrenci ve öğretmen ilk olarak Atatürk'ün Samsun'a ayak bastığı Tütün İskelesi'nde toplandı. Buradan Atatürk Anıtı önüne kadar Uğur Okulları Genel Müdürü Nevzat Kulaberoğlu eşliğinde yürüdüler. Nevzat Kulaberoğlu, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Etkinlikler daha sonra Bulvar AVM Meydanı'nda kitap tanıtım lansmanıyla devam etti.

"Atatürk ile alakalı 100 öykü ve 100 resim kitaplaştırıldı"

Yarım asrı aşkın süredir Atatürk'ün gösterdiği hedef olan çağdaş uygarlık çizgisinde eğitimlerini sürdürdüklerine değinen Uğur Okulları Genel Müdürü Nevzat Kulaberoğlu, "Uğur Okulları olarak, Atatürk'ün Samsun'a çıkarak Kurutuluş Savaşını başlatmasını anlamlı kılmak adına ve öğrencilerimize milli mücadele ile kurtuluş ruhunu daha iyi aşılamak için 6 ay süren bir proje eşliğinde buraya geldik. Proje ile Türkiye'nin her yerindeki Uğur Okulları öğrencileri, 6 ay önceden başlayan bir süreçte Atatürk'e mektuplar, öyküler yazdılar. Birçok öykü geldi. Bu öyküler seçici kurul tarafından incelendi ve 100 tanesi seçildi. Seçilen bu 100 öykü için de ortaokul öğrencilerinden resim yapılması istendi. Her öyküye 1 resim eşlik etti. Daha sonra bu öykü ve resimlerden oluşan bir kitap bastık. Kitabın adı da 'Atatürk'e Uğurlu Kalplerden Öyküler' oldu. Kitabın içeriği kadar bir anlam da ifade etmesi gerekiyor. Bunun için de kitabın satışından elde edilen geliri, ihtiyaç sahibi çocuklara bağışlanacak. 1919 yavrumuzla birlikte Kurtuluş Savaşı'nın başladığı Samsun'da olmaktan dolayı çok mutluyuz" dedi.

Bulvar AVM Meydanı'ndaki etkinlikler de halk oyunları gösterileri ile başladı. Ardından Atatürk'e Uğurlu Kalplerden Öyküler adlı kitabın lansmanı yapıldı. Ayrıca kitapta yer alan resimler için oluşturulan sergi de vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü. - SAMSUN

Kaynak: İHA