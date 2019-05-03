19 Mayıs'ın 100. Yılı İçin 1919 Kişi Samsun'daydı

19 Mayıs'IN 100. yılı için 1919 kişi Samsun'daydı

Yaprak KOÇER/SAMSUN, (DHA) - GAZİ Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının 19 Mayıs 1919'da Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak üzere Samsun'a çıkışının 100'üncü yıl dönümü nedeniyle Uğur Okulları'nın 1919 öğrenci ve öğretmeni bando takımıyla kortej yürüyüşü yaparak kente geldi. Burada öğrencilerin yazdığı öyküler ve yaptıkları resimlerden oluşan 'Atatürk'e Uğurlu Kalplerden Öyküler' isimli kitabın tanıtımı yapıldı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının 19 Mayıs 1919'da Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak üzere Samsun'a gelişinin 100'üncü yıl dönümü nedeniyle Uğur Okulları'nın Türkiye genelindeki okullarında okuyan lise öğrencilerinin yazdığı 100 öykü seçildi. 100 ortaokul öğrencisi de bu öyküleri anlatan 100 resim yaptı. Hazırlanan öykü ve resimler bir araya getirilerek Atatürk'e 'Uğurlu Kalplerden Öyküler' isimli kitap hazırlandı. Bu kapsamda Uğur Okulları'nın 1919 öğrenci ve öğretmeni Samsun'a geldi. Burada öğrencilerin yazdığı öyküler ve yaptıkları resimlerden oluşan 'Atatürk'e Uğurlu Kalplerden Öyküler' isimli kitabın tanıtımı yapıldı. Öğrenciler ve öğretmenler bandonun çaldığı marşlar eşliğinde yürüyerek Atatürk Anıtı'na geldi. Burada ilk olarak Uğur Okulları Genel Müdürü Nevzat Kulaberoğlu, tarafından anıta çelenk sunuldu. Ardından saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu. Sonrasında öğrenciler kitap tanıtım programı için kentteki bir AVM'nin önünde bulunan meydana geçti.

Kitapta yer aldığı resimlerinin de yer aldığı serginin de bulunduğu alandaki program ilk olarak halkoyunu gösterisi ile başladı.

Uğur Okulları Genel Müdürü Nevzat Kulaberoğlu, 'Atatürk'e Uğurlu Kalplerden Öyküler' kitabının satışından elde edilecek gelirin Darüşşafaka'ya bağışlanacağını belirtti.

Kulaberoğlu, 'Yarım asrı aşkın süredir Atatürk'ün gösterdiği hedef, çağdaş uygarlık çizgisinde eğitimini sürdüren Uğur Okulları bu projeyi hayata geçirdi. Uğur Okulları öğrencilerinin hayata geçirdiği bu anlamlı proje bizi bugün buraya getirdi. 19 Mayıs'ın 100'üncü yılı kapsamında öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin emekleriyle kaleme alınan 'Atatürk'e Uğurlu Kalplerden Öyküler' kitabımızı sizlerle buluşturmanın, bütün ülkemizin kamuoyu ile buluşturmanın heyecanını yaşıyoruz. Türkiye genelindeki yaklaşık 50 ilde bulunan 137 Uğur Okulumuzun öğrencileri Atatürk'ün milli mücadeleyi fiilen başlattığı Samsun'a çıkış tarihi olan 19 Mayıs'ın 100'üncü yılı için hazırlamış olduğu bir proje bu. Proje kapsamında lise öğrencilerimiz Atatürk'ü anlatan öykülerini, hissettiklerini kaleme aldı. Ardından ortaokul öğrencilerimiz ise, lise öğrencilerimizin kaleme almış olduğu öykülerden seçilen 100 eser için resimlerini yaptılar, öyküleri resmettiler. Daha sonra bu öyküler ve resimler bir araya getirildi. Ardından kitabın kapağının tasarımı için Türkiye genelindeki öğretmenlerimiz arasında bir kapak resmi yarışması düzenledik ve kitap kapağımızı bu şekilde belirledik? diye konuştu.

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(Tür: Yurt)

Kaynak: DHA