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19 Mayıs ilçesinde kapalı tenis kortu için çalışmalar başladı

19 Mayıs ilçesinde kapalı tenis kortu için çalışmalar başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Suni çim saha, halı saha, basketbol sahası, voleybol sahası ve tenis kortu gibi birçok tesisi hizmete sunan 19 Mayıs Belediyesi, Şehit Furkan Doğan Parkı içerisinde bulunan tenis kortunun üzerini kapatma çalışmalarına başladı.

Suni çim saha, halı saha, basketbol sahası, voleybol sahası ve tenis kortu gibi birçok tesisi hizmete sunan 19 Mayıs Belediyesi, Şehit Furkan Doğan Parkı içerisinde bulunan tenis kortunun üzerini kapatma çalışmalarına başladı.

19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, "Son on yılda hizmete aldığı spor yatırımlarıyla Samsun'un ilçeleri arasında en çok yatırımı alan ilçe olarak çalışmalarımıza hızla devam ediyoruz. Pazar Mahallesi'nde Şehit Furkan Doğan Parkı içerisinde bulunan tenis kortunun üzerini kapatma işini gerçekleştiriyoruz. Böylece yılın on iki ayı boyunca tenis oynamak isteyen gençlerimize hizmet edecek olan tesisimiz şimdiden ilçemize hayırlı olsun. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na, Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik'e ve emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi. - SAMSUN

19 Mayıs ilçesinde kapalı tenis kortu için çalışmalar başladı

19 Mayıs ilçesinde kapalı tenis kortu için çalışmalar başladı

19 Mayıs ilçesinde kapalı tenis kortu için çalışmalar başladı

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