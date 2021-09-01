19 Mayıs İlçe Jandarma Komutanı terfi etti
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19 Mayıs İlçe Jandarma Komutanı terfi etti

19 Mayıs İlçe Jandarma Komutanı terfi etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Samsun 19 Mayıs İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Serkan Kalınbacak, üsteğmen rütbesine terfi etti.

Samsun 19 Mayıs İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Serkan Kalınbacak, üsteğmen rütbesine terfi etti.

Yaklaşık 3 yıldır 19 Mayıs ilçesinde görev yapan İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Serkan Kalınbacak, üsteğmenliğe yükseldi. 2018 yılında Jandarma Sahil Güvenlik Akademisinden 19 Mayıs İlçe jandarma Komutanı olarak atanmış olan Serkan Kalınbacak, evli ve 2 çocuk babası. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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