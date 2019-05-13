19 Mayıs İçin İstanbul'dan Samsun'a Pedal Çeviriyor

– MUSTAFA Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak başlattığı kurtuluş mücadelesinin 100'üncü yılı şerefine, milli sporcu ve öğretmen olan Merve Marmara, İstanbul'dan başlayarak Samsun'a kadar pedal çevirecek.

İstanbul'dan Samsun'a yola çıkan Bahçeşehir Koleji Beden Eğitimi Zümre Başkanı Merve Marmara, kolejin Genel Merkezi'nden uğurlandı. Uğurlamaya Bahçeşehir Koleji öğretmenleri ve Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ katıldı.

Merve Marmara'nın, Samsun'da Çobanlı İskelesi'ne bin 919 metre kala Bahçeşehir Koleji öğrencileri ve bisiklet takımları tarafından karşılanacağı ve hep birlikte 100'üncü yıl için pedal çevireceği belirtildi.

"ZORLU AMA BİR O KADAR DA ANLAMLI BİR SÜREÇ"

Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100'üncü yılında Samsun'a gidiyor olmaktan duyduğu heyecanı ve mutluluğu belirten Merve Marmara, "Öğrencilerimize bu anlamlı günde bir mesaj vermek amacıyla yapılan bu organizasyonda rol aldığım için çok mutluyum. Bugün için çok iyi hazırlandım. Hazırlık aşamasında uzun antrenmanlara çıktım. Yol zorlu ama bir o kadar da anlamlı bir süreç olacak. Samsun'a 6 günde varmayı hedefliyorum. Her gün bir yerde konaklayarak ihtiyaçlarımı gidereceğim. Yolculuğum gündüz üç saatlik sürüşler, akşam ise konaklama şeklinde olacak. Toplamda 830 kilometre yol gideceğim. Yol üstündeki kampüslerimize uğrayarak, oralarda bayrak teslimi yapacağız. Samsun'a varmaya bin 919 kilometre kala bisikletlilerle buluşup, etkinlik alanına devam edeceğim" diye konuştu.

"BU BİR BAYRAK YARIŞI"

Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ ise, milli mücadele bayrağının Samsun'a taşınmasının 100'üncü yılında bu organizasyonu gerçekleştirmekten dolayı gururlu olduklarını dile getirerek, "Bizim için çok anlamlı bir gün. Anadolu halkı bütün imkansızlıklara rağmen bütün cesaretiyle bir araya geldi ve bağımsızlık mücadelesi için kanının son damlasına kadar bu mücadelenin peşini bırakmadı. Bu bir bayrak yarışı. Eğitim de bu bayrak yarışının en özel hallerinden birisidir. O nedenle Merve hocamızın bu bayrağı İstanbul'dan Samsun'a götürmesi çok önemli. Öğrencilerimize, gençlere verilen mesaj olarak da çok önemli. Ruh değişir ama bağımsızlık ve birlik değişmez. Bu ruh bizi bir bütün olarak tutar. Bu organizasyon, gençlerimizin tarihini bilmeleri ve bu değerlerle birlikte bayrak yarışını devam ettirmeleri için önemli bir enerjidir" ifadelerini kullandı. - İstanbul

Kaynak: DHA