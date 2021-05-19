19 Mayıs'ı gökyüzünde kutladılar
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19 Mayıs'ı gökyüzünde kutladılar

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Seher - Haberler | Kültür Sanat

19 Mayıs'ı gökyüzünde kutladılar Hatay'ın İskenderun ilçesinde yamaç paraşütçüleri 19 Mayıs'ı gökyüzünde kutladı.

19 Mayıs'ı gökyüzünde kutladılar

HATAY - Hatay'ın İskenderun ilçesinde yamaç paraşütçüleri 19 Mayıs'ı gökyüzünde kutladı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ve Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 102. yıldönümü, Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi İskenderun'da da koronavirüs pandemisine yönelik tedbirler nedeniyle sosyal mesafe kuralları çerçevesinde kutlandı. İskenderun Gençlik ve Spor ilçe Müdürlüğü İskendrun Belediyesi ve Fly Türk Havacılık Kulübü tarafından düzenlenen kutlamalar çerçevesinde Amanos Dağları zirvesinden Türk Bayraklarıyla yamaç paraşütü atlayışları gerçekleştirildi. Amanos Dağlarının zirvesinde 1200 metre yükseklikten atlayışlarını gerçekleştiren 17 sporcu 30 dakikalık uçuşun ardından İskenderun Anıt Meydanına inişlerini başarı ile gerçekleştirdiler. Türk Bayrakları ile uçuşlarını tamamlayan sporcular bayrakları İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalıya teslim ettiler. Yamaç paraşütü atlayışlarına katılan sporculardan Ahmet Çengen ve Yılmaz Verim, "19 Mayıs'ı gökyüzünde atlayışlar yaparak bugüne renk katmak istedik. Pandemi nedeni ile coşkulu kutlamalar yapılamadığı için böyle bir etkinlik gerçekleştirdik" dediler. İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı da, "19 Mayıs nedeni ile yamaç paraşütü sporcularımız İskenderun'da güzel bir etkinliğe imza attılar, kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.

19 Mayıs'ı gökyüzünde kutladılar
19 Mayıs'ı gökyüzünde kutladılar
19 Mayıs'ı gökyüzünde kutladılar
19 Mayıs'ı gökyüzünde kutladılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Seher

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