19 Mayıs'ı denizde kutladılar
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19 Mayıs'ı denizde kutladılar

19 Mayıs'ı denizde kutladılarAntalya'nın Alanya ilçesinde bir grup balıkçı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlamak denize açıldı.

19 Mayıs'ı denizde kutladılar
20.05.2020 11:19 | Son Güncelleme: 20.05.2020 11:19

19 Mayıs'ı denizde kutladılar

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir grup balıkçı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlamak denize açıldı. Balıkçılar saat 19.19'da meşale yakarak teknelerinde 10'uncu Yıl Marşı'nı çaldı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün silah arkadaşlarıyla birlikte milli mücadeleyi başlatmak için Samsun'a gelişinin 101'inci yıl dönümü ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı için Türkiye'nin dört bir yanında törenler düzenlendi. Alanya'da da sabah ilk olarak Atatürk Anıtı önünde çelenk sunumu yapılırken, koronavirüs salgını nedeniyle birçok kutlama iptal oldu.

Öte yandan Alanya'daki bir grup balıkçı marinadan denize açılarak 19 Mayıs'ı kutladı. Tüm Türkiye'de aynı anda saat 19.19'da balkonlardan ve statlardan İstiklal Marşı okunurken, Alanyalı balıkçılar da denizde kutlamalara eşlik etti. Balıkçılar saatler 19.19'u gösterirken, Türk bayraklarıyla süsledikleri teknelerinden meşale yakarak 10'uncu Yıl Marşı'nı çaldı. Balıkçıların meşaleli gösterisi renkli görüntülere sahne oldu.

Alanya Sportif Olta Balıkçıları Derneği (ASOBDER) Başkanı Hakan Kalaycı, koronavirüs nedeniyle karada hiçbir etkinlik yapamadıklarını söyledi. Kalaycı, "Malumunuz 19 Mayıs 1919, Ata'mızın Samsun'a çıkışının 101'inci yılı. Biz de Alanya sportif olta balıkçıları olarak böyle bir etkinliğe karar verdik. Yaptık ve güzel oldu. Ulu Önder Atatürk'ümüzün izinden gitmeye devam ediyoruz. Değerlerini yaşatmaya devam ediyoruz. Herkese kutlu olsun" dedi.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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