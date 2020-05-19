19 Mayıs'ı böyle kutladılar: "Bayrak koşusunu sanal ortamda yaşattılar"
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19 Mayıs'ı böyle kutladılar: "Bayrak koşusunu sanal ortamda yaşattılar"

19 Mayıs'ı böyle kutladılar: "Bayrak koşusunu sanal ortamda yaşattılar" Koronavirüs onlara engel olamadı: Türk Bayrağı sanalda elden ele Öğrenci ve öğretmenler 19 Mayıs'ı sanal ortamda Türk Bayrağıyla kutladı Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesindeki 80.

19 Mayıs'ı böyle kutladılar:
19.05.2020 11:22 | Son Güncelleme: 19.05.2020 11:22

19 Mayıs'ı böyle kutladılar: "Bayrak koşusunu sanal ortamda yaşattılar"

Koronavirüs onlara engel olamadı: Türk Bayrağı sanalda elden ele

Öğrenci ve öğretmenler 19 Mayıs'ı sanal ortamda Türk Bayrağıyla kutladı

KIRKLARELİ - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesindeki 80. Yıl Ortaokulu koronavirüs nedeniyle buruk geçecek olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için duygu dolu bir etkinliğe imza attı. Okul öğretmenlerinin video montaj yöntemiyle Türk Bayrağını elden ele gezdirerek Gençliğe Hitabeyi okuduğu etkinlikte, okulun 8'inci sınıf öğrencileri de aynı şekilde "Gençliğin Ata'ya Cevabını" okuyarak cevap verdi.

Bu sene koronavirüs salgını nedeniyle 19 Mayıs hüzünlü geçecekken, 80. Yıl Ortaokulu öğretmenleri ve öğrencileri unutulmaz bir projeye imza attı. "Bayram coşkusunu koronavirüs bile engelleyemez" diyen okul yönetimi kolları sıvayarak uzun yıllar hafızalarda kalacak bir çalışma başlattı.

Bayraklar elden ele

Bu kapsamda 10 öğretmen bulundukları konumdan Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'ni sırayla okudu. Her öğretmen, sıra kendisine geldiğinde ütülenerek katlanmış bir şekilde duran Türk Bayrağı'nı eline alarak cümlesini okudu. Gençliğe Hitabe'nin sonunda ise okul müdürü Salih Eker Türk Bayrağı'nı açarak hitabeyi sonlandırdı. Öğretmenlerin ardından ise bayrak sırası gençlere geçti. Evlerinde olan 8'nci sınıf öğrencileri de sırayla ellerine Türk Bayraklarına aldıkları "Gençliğin Ata'ya Cevabı'nı" okudu. Her öğretmen ve öğrencinin ayrı ayrı çektiği videolar ise okulun beden öğretmeni Barış Cengiz tarafından montajlandı.

"Yüce bayrağımızı bayrak koşusu gibi gezdirdik"

Duygulandıran video ile ilgili konuşan okul müdürü Salih Eker, 19 Mayıs 1919'da Atatürk'ün Samsun'a ayak basışının 101'inci yıl dönümünün buruk geçmesini istemediklerini söyleyerek, "Yüce bayrağımızı Türk Milletini onura edebilmek için elden ele bir bayrak koşusu gibi gezdirerek Gençliğe Hitabe ve Gençliğin Ataya Cevabını okuduk" diye konuştu. Eker bunun yanı sıra bu süreçte çocukların Gençliğe Hitabe ile Gençliğin Ataya Cevabı'nı öğrendiğini söyledi. Bu sayede milli bilinç oluşturmaya çalıştıklarını söyleyen Eker, "Bayrağımızı da 8'inci sınıflarda bir kız bir erkek olmak şartıyla Gençliğin Ata'ya cevabını okudu. Böylelikle öğrencilerimiz hem Gençliğe hitabeyi çalışmış oldular hem de özünde hangi mesajı içerdiğini detaylı şekilde öğrenmiş oldular. Aralarında en iyi okuyanları seçtik. Bu şanlı tarihimizin 101'inci yılını böyle kutlamak istedik" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Manşet

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