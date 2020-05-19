19 Mayıs halk oyunları gösterisiyle kutlandı Diyarbakır'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evlerinde kalan vatandaşlar, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı coşkusunu halk oyunları gösterisiyle yaşadı.

Diyarbakır'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evlerinde kalan vatandaşlar, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı coşkusunu halk oyunları gösterisiyle yaşadı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Halay Gençlik Spor Kulübü ekipleri, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, kentin farklı noktalarında yöresel halk oyunlarını sergiledi.

Evlerinde bayram coşkusunu yaşayan vatandaşlar, Türk bayrakları sallayarak, ekiplere eşlik etti. Ekipler, gösterilerini koronavirüs tedbirleri kapsamında maske ve eldiven takarak, sosyal mesafe kurallarına uyarak gerçekleştirdi.

Halk oyunları antrenörü Abdurrahman Baran, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün yaptığı program kapsamında, koronavirüsten dolayı evlerinden çıkmayan vatandaşlara moral olması için yöresel halk oyunları gösterisi yaptıklarını söyledi.

Gösterinin gün boyunca kentin farklı noktalarında süreceğini belirten Baran, "Coşkuyla kutlamalarımıza devam ediyoruz. Diyarbakır yöresine ait delilo, halay, esmer, çepik, çift ayak gibi oyunlarımızı sergiliyoruz. Vatandaşlara çok güzel moral oluyor. Balkonlardan salladıkları bayraklarla, alkışlarla onlar da mutlu oluyor biz de mutlu oluyoruz." dedi.

Kaynak: AA