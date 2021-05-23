19 Mayıs Haftası Mersin'de renkli etkinliklerle kutlandı
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19 Mayıs Haftası Mersin'de renkli etkinliklerle kutlandı

19 Mayıs Haftası Mersin'de renkli etkinliklerle kutlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesince '19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı' dolayısıyla düzenlenen etkinlikler, kentte 5 gün boyunca renkli görüntülere sahne oldu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesince '19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı' dolayısıyla düzenlenen etkinlikler, kentte 5 gün boyunca renkli görüntülere sahne oldu.

Bocce, tekvando ve atletizm branşlarında Türkiye'yi temsil eden rekortmen milli sporcuların Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'i ziyaret etmesinin ardından etkinlikler ilk olarak Cumhuriyet Gösteri Merkezinde başladı. Alanda üretici kadın stantları, spor aktiviteleri ve sahne gösterileri yer aldı. Cumhuriyet Gösteri Merkezindeki etkinlikler ve stantlar 5 gün boyunca devam etti.

Etkinliklerin ikinci gününe bisiklet turu damga vurdu

Etkinliklerin ikinci gününde hentbol, basketbol ve voleybol branşlarında başarılı işlere imza atan kadın sporcular, kentte spor anlamında geleceğin önünü açan efsanevi sporcuları mezarları başında andı. Aynı gün düzenlenen 'Gençlik Bisiklet Turu' ve 'Mersin Skatepark Şöleni', 19 Mayıs coşkusunu kentin birçok noktasına yaydı. Etkinliklerin ikisine de katılan Başkan Seçer, bisiklet turunda gençlerle birlikte pedal çevirdi. Atatürk Parkı 3 Ocak Meydanında start verilen '19 Mayıs Gençlik Bisiklet Turu', İsmet İnönü Bulvarı, İstiklal Caddesi, Hastane Caddesi, Zeytinli Bahçe güzergahı boyunca devam ederek belediye binası önünde sonlandı.

Kentin 2 noktasında 'Rampark' açıldı

Büyükşehir Belediyesi 19 Mayıs haftasında kentin 2 noktasına Skatepark kazandırdı. Akrobasi bisikleti, kaykay ve paten tutkunları için vazgeçilmez bir alana dönüşen 'Skatepark'lara 'Rampark' adı verildi. Ramparklardan birisi Tarsus Ötüken Parkta gençlerin hizmetine sunulurken, diğerinde ise Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in katılımıyla Mersin Kültür Parktaki gençler performanslarını sergiledi.

19 Mayıs konvoyu kentteki coşkuyu yükseltti

Etkinliklerin üçüncü gününe denk gelen 19 Mayıs'ta Büyükşehir Belediyesinin kutlama konvoyu kentteki coşkuyu yükseltti. Sabah saatlerinde Tarsus'tan başlayan konvoy ilerleyen saatlerde Akdeniz, Toroslar, Mezitli ve Yenişehir ilçelerinin de cadde ve sokaklarını dolaştı. Konvoya

Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in yanı sıra Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ve Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit de katılarak sokaklarda, balkonlarda ve iş yerlerindeki vatandaşların 19 Mayıs coşkusunu birlikte yaşadı.

"2. yüzyılı sizler kurgulayacaksınız"

Konvoy, akşam saatlerinde Yenişehir Atatürk Kültür Merkezinde son buldu. Başkan Seçer, burada ellerinde meşaleler taşıyan ve marşlar söyleyen gençlere seslendi. Cumhuriyet'in 2. yüzyılına girildiğini hatırlatan Başkan Seçer, "Gençlerimiz, yarınlarımız, umutlarımız, istikballerimiz, her şeylerimiz, 2. yüzyılı sizler kurgulayacaksınız, sizler 2. yüzyılı büyüteceksiniz, geliştireceksiniz. Sizlere güveniyoruz, sizlere inanıyoruz, sizlerin yanındayız" dedi.

Gençler dostluk için futbol müsabakasına katıldı

19 Mayıs'ta bir de dostluk müsabakası düzenlendi. Macit Özcan Spor Tesislerinde yapılan futbol müsabakalarında 19 takımın antrenörleri ve genç futbolcuları arasından seçilen oyuncular, toplam 3 müsabaka şeklinde gerçekleştirilen maçlarda sahaya inerek şenlik havasında geçen bir oyun sergiledi. Etkinlikler 21 Mayıs günü Cumhuriyet Gösteri Merkezinde düzenlenen "Sporcu Ödülleri" töreniyle sona erdi. Törene Başkan Vahap Seçer de katılarak sporculara ödüllerini takdim etti. - MERSİN

19 Mayıs Haftası Mersin'de renkli etkinliklerle kutlandı
19 Mayıs Haftası Mersin'de renkli etkinliklerle kutlandı
19 Mayıs Haftası Mersin'de renkli etkinliklerle kutlandı
19 Mayıs Haftası Mersin'de renkli etkinliklerle kutlandı
19 Mayıs Haftası Mersin'de renkli etkinliklerle kutlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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