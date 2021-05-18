19 Mayıs günü hastaneler ve sağlık ocakları açık mı? 19 Mayıs'ta eczanelerin çalışma saatleri nelerdir?

102. yılı kutlanacak olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, öncesi pandemi nedeniyle birçok kişi artan bulaş riskiyle birlikte tedbirlerini önceden almak amacıyla internetten arama yapmakta. İnternetten en çok "19 Mayıs'ta eczaneler açık mı? 19 Mayıs'ta sağlık ocakları açık mı? 19 Mayıs'ta hastaneler açık mı? " gibi sorular sorulurken, bu sorulara dair detaylı bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatil olması nedeniyle en çok merak edilen konu Hastaneler, Sağlık ocakları ve Eczanelerin açık olup, olmayacağı. Resmi tatillerde bazı kurumların çalışmaya ara verdiği bilinirken, sağlık kurumlarının bazıları çalışmaya devam etmekte. Peki Hastaneler, sağlık ocakları ve eczaneler 19 Mayıs'ta açık olacak mı?

19 MAYIS'TA ECZANELER AÇIK MI?

Resmi tatil günlerinde yalnızca nöbetçi eczaneler açık olmaktadır;

Alışveriş merkezlerindekiler de dahil olmak üzere eczaneler bağlı olduğu bölgedeki eczane çalışma gün ve açılış kapanış saatlerine uymak zorundadır. Birden fazla eczane bulunan yerlerde, belirlenen çalışma saatleri dışında ve resmî tatil günlerinde yalnız nöbetçi eczaneler açık kalır. Nöbetçi eczane dışındaki eczaneler nöbet saatlerinde faaliyet gösteremezler.

19 MAYIS'TA SAĞLIK OCAKLARI AÇIK MI?

19 Mayıs'ın resmi tatil olması sebebiyle sağlık ocaklarındaki çalışma durumunu araştıran vatandaşlar, konuyla ilgili bilgi elde etmek istedi. Sağlık ocakları, resmi tatillerde nöbet usulü çalışma programı sağlamaktadır.

Yönetmeliğe göre sağlık ocakları resmi tatil günlerinde en az iki personelle 09.00/ 12.00 saatleri arasında nöbet tutacaktır;

19 MAYIS'TA HASTANELER AÇIK MI?

Resmi tatillerde hastane hizmetleri hastane yönetiminin aldığı karara göre değişiklik gösterebilir. Konuyla ilgili detaylı bilgi almak için hastanelerin santralinden detaylı bilgi sahibi olunabilir. 19 Mayıs Cuma günü hastanelerin sadece acil servisi açık olacaktır.