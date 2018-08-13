19 Mayıs Gözetim Altında

Samsun 19 Mayıs İlçe Emniyet Müdürlüğünde faaliyette bulunan kent güvenlik yönetimi ile ilçe 7/24 saat gözetim altında tutuluyor.

19 Mayıs İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Akdoğan, "Halkımızın rahat ve huzuru için İlçe Emniyet Müdürlüğümüz 7/ 24 saat vatandaşın hizmetinde. İlçemizin 9 farklı noktasında 36 kamera ile gözetim altında tutuyoruz. Vatandaşların huzurlu ve güvenli bir ortamda bayram geçirmesi için gerekli tüm tedbirlerimizi aldık. Kurban Bayramı'nı güven ve huzurlu bir ortamda geçirmelerini sağlamak üzere sorumluluk bölgemiz dahilindeki muhtemel suçların meydana gelmeden önce önlenmesi, meydana gelmesi halinde olaya karışan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması, olayın delillerinin elde edilmesi yönünde gerçekleşecek çalışmalar çerçevesinde gereken her türlü trafik ve asayiş tedbirler alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğümüzde kent güvenlik yönetimi kurulduktan sonra bir önceki yıla göre suç oranları önemli ölçüde azaldı, vatandaşlarımız aileleri ile birlikte huzurlu bir bayram geçirmelerini temenni ediyorum. 155 alo polis hattı vatandaşımızın gece gündüz hizmetinde olacak" dedi. - SAMSUN