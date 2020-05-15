19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'na doğru
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19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'na doğru

Vali Mahmut Demirtaş, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'na doğru
15.05.2020 12:40 | Son Güncelleme: 15.05.2020 12:40

Vali Mahmut Demirtaş, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Demirataş, mesajında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ilk adımı atmasıyla başlayan kurtuluş mücadelesinin, tarihin tozlu raflarına kaldırılmak istenen bir milletin, kendi bağımsızlık destanını canıyla kanıyla yeniden yazdığı, mücadelesi başka milletlere örnek teşkil eden en büyük kahramanlık vesikası olduğunu kaydetti.

19 Mayıs'ın, milletimin yeniden dirilişinin, güçlü bir inancın, milli iradenin tezahürünün, eşsiz birlik ve beraberlik ruhunun uyanış günü olduğunu ifade eden Demirtaş, mesajında gençlere seslenerek şunları belirtti:

"İstiklal ve istikbal mücadelemizin başladığı 19 Mayıs'ın, Gençlik ve Spor Bayramı olarak ilan edilmesi ve kutlanması, milletimizin sizlere olan güveninin en büyük göstergesidir. Bu güvenin bir sonucu olarak eşsiz kahramanlıklar ve büyük mücadelelerle kurulan Cumhuriyetimiz de sizlere emanettir ve bu emaneti korumak, yüceltmek ve geleceğe taşımak sizlerin en önemli görevidir. İnanıyorum ki tarihimizden, kültürümüzden ve medeniyetimizden aldığınız kudret ve ilhamla, bu görevi layıkıyla yerine getirecek ve ülkemizin önüne koyduğu 2023, 2053 ve 2071 hedeflerini sizler hayata geçireceksiniz. O sebeple sizlerin bu vizyon hedefleri gerçekleştirirken yüksek ahlaki özelliklerle donanmış, ideallerine ve hedeflerine emin adımlarla yürüyen, bilimi kendisine rehber edinen, kültürü ve sanatı özümsemiş, öz güven sahibi ve en önemlisi vatan, millet, devlet ve bayrak sevdalısı bireyler olarak yetişmeniz; bugünün ve geleceğin toplumunda hak ettiğiniz konuma erişmeniz için mesai mefhumu gözetmeksizin çalışıyoruz."

Vali Demirtaş, koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nın evlerden kutlanacağını kaydetti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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