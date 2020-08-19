19 Mayıs Gençlik Merkezi inşaat çalışmalarına hız verildi Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in en önemli projelerinden olan 19 Mayıs Gençlik Merkezi'nde inşaat çalışmalarına hız verildi.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in en önemli projelerinden olan 19 Mayıs Gençlik Merkezi'nde inşaat çalışmalarına hız verildi.

Maltepe'deki 19 Mayıs Gençlik Merkezi, 22 bin 600 metrekarelik alanda bin kişilik 7 gün 24 saat açık kütüphanesinin yanı sıra bilim, kültür, sanat, edebiyat, yabancı dil, spor, teknoloji, iletişim, üretim, istihdam gibi çok çeşitli alanlarda gençlere hizmet verecek. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in gençlere armağan olarak nitelediği 19 Mayıs Gençlik Merkezi'nin inşaat çalışmalarına hız verildi.

Başkan Taşdelen, üniversite kenti olan Başkent'te gençlerin tam donanımlı tesislere ihtiyacı olduğunu ifade ederek, "Gençlerin özellikle eğitim, kültür ve sanat mekanı ihtiyacına cevap verecek olan 19 Mayıs Gençlik Merkezi, bin kişilik 7 gün 24 saat açık kütüphanesi, bilim, kültür, sanat, edebiyat, yabancı dil, spor, teknoloji, iletişim, üretim, istihdam gibi çok çeşitli alanlarda gençlere hizmet verecek şekilde planlandı. Bu merkez gençler için tasarlanmış bir mekan olmasının yanı sıra Türkiye'deki gençlik çalışmalarına örnek olacak" dedi.

19 Mayıs Gençlik Merkezi, 100'er kişilik 4 sinema salonu, 250 kişi kapasiteli tiyatro sahnesi, 24 saat açık bin kişilik kütüphane, seramik üretim, spor, sanat, dil, edebiyat, basın yayın, teknoloji alanlarında atölye çalışmaları, meslek edindirme kurslarıyla ilgi odağı olacak. Merkezde ayrıca kesintisiz ve ücretsiz internet hizmeti sunulurken, ağız diş sağlığı ünitesinde de diş hekimleri ücretsiz hizmet verecek. - ANKARA

Kaynak: İHA