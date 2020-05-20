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19 Mayıs Gençlik Kupası Okçuluk Yarışması

Türkiye Okçuluk Federasyonu, 19 Mayıs Gençlik Kupası Yarışması düzenledi.

19 Mayıs Gençlik Kupası Okçuluk Yarışması
20.05.2020 09:56 | Son Güncelleme: 20.05.2020 09:56

Türkiye Okçuluk Federasyonu, 19 Mayıs Gençlik Kupası Yarışması düzenledi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı programı çerçevesinde gerçekleştirilen organizasyonda, 8 farklı şehirdeki 10 ayrı tesiste çalışmalarını sürdüren 2020 olimpik sporcuları video konferans aracılığıyla mücadele etti.

Klasik yay kategorisinde düzenlenen yarışmada dereceye giren sporcular şunlar:

Erkekler:

1. Mete Gazoz

2. Ulaş Berkim Tümer

3. Samet Ak

Kadınlar:

1. Yasemin Ecem Anagöz

2. Zeynep Köse

3. Ezgi Başaran

Kaynak: AA

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