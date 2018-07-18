19 Mayıs Gençlik Kampı 4. Dönemi Açıldı

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Samsun 19 Mayıs Gençlik Kampı'nda, gençlerin yaz aylarını eğitici ve eğlenceli bir şekilde değerlendirmelerini sağlayan 4. dönem kamp açılışı, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ahmet Güral Karayılmaz'ın katılımları ile gerçekleştirildi.

Gençlerin yoğun ve yorucu okul döneminin ardından doğa, deniz ile iç içe ve teknolojiden uzak bir şekilde kamp yapmalarına olanak sağlayan 19 Mayıs Gençlik Kampına, Türkiye'nin 5 farklı bölgesinden 10 ayrı ilinden 159 kampçı, 1 şef, 12 lider ve 2 diyanet görevlisi gelerek 4. dönem kamp açılışı gerçekleştirildi.

Kampın açılış konuşmasını gerçekleştiren Ahmet Güral Karayılmaz, "Değerli evlatlarımız, lider arkadaşlarımız, değerli personellerimiz hepiniz 19 Mayıs Gençlik Kampına hoş geldiniz. Sizleri Samsun da ağırlamaktan gurur duyuyoruz. Samsun, yeşili ile denizi ile Karadeniz'in incisi bir şehir olmakla birlikte, bir spor kentidir. Sizler kampımızda bulunduğunuz süre içerisinde deniz aktiviteleri, spor aktiviteleri ve geziler yaparak, eğitici ve eğlenceli bir şekilde zamanınızı değerlendireceksiniz. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın düzenlediği bu kamplar birlik, beraberlik ve kardeşlik iklimini kuvvetlendireceği gibi, farklı bölgelerden ve illerden gelen siz evlatlarımızın bir birlerinizin kültürlerini tanıma fırsatını yakalayacaksınız. Umuyorum ki 19 Mayıs Gençlik kampı sizlere yeni tecrübeler kazandırıp, geride güzel ve unutamayacağınız anılar biriktirmenizi sağlayacaktır. Buradan ayrıldıktan sonra, ailelerinize, arkadaşlarınıza ve akrabalarınıza güzel anılarınızı anlatacağınız bir şehir olarak aklınızda kalacağına inanıyorum" dedi.

19 Mayıs Gençlik Kampında; el sanatları, tiyatro, müzik, halk oyunları, deniz aktiviteleri, spor aktiviteleri, geziler yapılmakta. Ayrıca voleybol, basketbol, tenis, badminton, mini futbol, masa tenisi aktivitelerinin yapılabileceği sahalar ile amfi tiyatro ve yüzme havuzu bulunuyor. - SAMSUN