19 Mayıs Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

19 Mayıs Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

19 Mayıs Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve Seda Sayan'ın sunumu ile ekrana gelen Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta canlı izle! Gelinim Mutfakta kim elendi? Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? 19 Mayıs Gelinim Mutfakta puan durumu nedir? 19 Mayıs Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve Seda Sayan'ın sunumu ile ekrana gelen Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta canlı izle! Gelinim Mutfakta kim elendi? Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? 19 Mayıs Gelinim Mutfakta puan durumu nedir? 19 Mayıs Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? İşte detaylar haberimizde…

19 MAYIS GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Sevenlerinin karşısına 19 Mayıs 2021 tarihinde de çıkacak olan Seda Sayan ile Gelinim Mutfakta, heyecan dolu anlar yaşatacağa benziyor. Gelinler arasında artan rekabet, yarışın hızlanmasına neden olurken; kaynanalar dedikodun dozunu arttırıyor. Seda Sayan ile Gelinim Mutfakta bugün saat 13.15'de sevenlerinin karşısına çıkıyor.

16 puanla Elif Gelinim Mutfakta'nın kazananı oldu.

GELİNİM MUTFAKTA NE ZAMAN YAYINLANIYOR?

Seda Sayan ile Gelinim Mutfakta programı Kanal D ekranları aracılığıyla izleyenleriyle buluşmaya devam ediyor. Gelinlerin yemek yapmak için kollarını sıvadığı programda kaynanalar jüri koltuğunda yer alıyor. Gelinlerin hazırladığı yemekleri isimsiz tabaklar aracılığıyla tadan kaynanalar, hangi geline kaç puan verdiğini bilmiyor. Heyecanı artıran bu durum günün birincisine hediye edilen çeyrek altınla birleşince ortaya gerilim dolu anlar çıkıyor. Seda Sayan ile Gelinim Mutfakta, hafta içi her gün saat 13.00'da yayınlanıyor.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Abdullah Gül Mustafa Şentop Mustafa Sarıgül Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Pınar Altuğ Necati Şaşmaz İbrahim Tatlıses
Spor Adem Büyük Gökhan Töre Burak Yılmaz Sergen Yalçın Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
19 Mayıs Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.05.2021 15:47:34. #1.11#

title