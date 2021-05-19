19 Mayıs Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve Seda Sayan'ın sunumu ile ekrana gelen Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta canlı izle! Gelinim Mutfakta kim elendi? Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? 19 Mayıs Gelinim Mutfakta puan durumu nedir? 19 Mayıs Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve Seda Sayan'ın sunumu ile ekrana gelen Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta canlı izle! Gelinim Mutfakta kim elendi? Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? 19 Mayıs Gelinim Mutfakta puan durumu nedir? 19 Mayıs Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? İşte detaylar haberimizde…

19 MAYIS GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Sevenlerinin karşısına 19 Mayıs 2021 tarihinde de çıkacak olan Seda Sayan ile Gelinim Mutfakta, heyecan dolu anlar yaşatacağa benziyor. Gelinler arasında artan rekabet, yarışın hızlanmasına neden olurken; kaynanalar dedikodun dozunu arttırıyor. Seda Sayan ile Gelinim Mutfakta bugün saat 13.15'de sevenlerinin karşısına çıkıyor.

16 puanla Elif Gelinim Mutfakta'nın kazananı oldu.

GELİNİM MUTFAKTA NE ZAMAN YAYINLANIYOR?

Seda Sayan ile Gelinim Mutfakta programı Kanal D ekranları aracılığıyla izleyenleriyle buluşmaya devam ediyor. Gelinlerin yemek yapmak için kollarını sıvadığı programda kaynanalar jüri koltuğunda yer alıyor. Gelinlerin hazırladığı yemekleri isimsiz tabaklar aracılığıyla tadan kaynanalar, hangi geline kaç puan verdiğini bilmiyor. Heyecanı artıran bu durum günün birincisine hediye edilen çeyrek altınla birleşince ortaya gerilim dolu anlar çıkıyor. Seda Sayan ile Gelinim Mutfakta, hafta içi her gün saat 13.00'da yayınlanıyor.