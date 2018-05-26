19 Mayıs Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Çakır Oldu

Samsun 19 Mayıs Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığına Yusuf Ziya Çakır seçildi.

19 Mayıs Gazeteciler Cemiyeti'nin olağan genel kurulu, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Davut Altan Meclis Toplantı Salonu'nda yapıldı.

Divan başkanlığını Osman Kara, Sedat Öksüzoğlu ve Hakan Çelikbaş'ın yaptığı genel kurul, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Gelir, gider, bütçe ve faaliyet raporlarının okunup ibra edilmesinin ardından daha sonra gazeteciler, söz alarak dilek ve temennilerini dile getirdi.

Tek liste ile gidilen seçimde Yusuf Ziya Çakır, oyların tamamını alarak başkanlığa getirildi.

Yönetim kurulu ise Murat Sandıkçı, Okan Aralan, Mehmet Gençali, Yaşar Arslan, Muammer Dilber, İlyas Gün, Gülsüm Atik, Harun Üstün, Hilal Gamze Çakır ve Noyan Alper Cabbar'dan oluştu.

Çakır, genç bir kadroyla bayrağı devraldıklarını belirterek, "Cemiyetin eskiden olduğu gibi canlı ve şehirde söz sahibi olması için çalışacağız. Öncelikle yeni bir bina çalışmamız var. Herkesi tek çatı altında toplayacağız. Samsun'un ve ilçelerinin yazılı ve görsel medyasında çalışan meslektaşlarımızı birlik beraberlik içinde cemiyetimizi büyütmeye davet ediyoruz." diye konuştu.