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"19 Mayıs" evlerden online kutlandı

Kayseri Gençlik ve Spor Müdürlüğü, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında online kutlama programı düzenledi.

19.05.2020 17:07 | Son Güncelleme: 19.05.2020 17:07

Kayseri Gençlik ve Spor Müdürlüğü, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında online kutlama programı düzenledi.

Yerel televizyon kanalları ve YouTube üzerinden yayınlanan programa, Vali Şehmus Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, farklı branşlardaki çok sayıda sporcu evlerinden online katıldı.

Kutlama programı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Günaydın, burada yaptığı konuşmada, Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışıyla başlayıp Cumhuriyet'in kurulmasıyla neticelenen bağımsızlık mücadelesinin gelecek adına atılan tarihi bir adım olduğunu ifade etti.

19 Mayıs'ın bayram ilan edilmesinin gençlere duyulan güvenin ve onlara verilen büyük sorumluluğun göstergesi olduğunu belirten Günaydın, "Genç kuşakların yetişmesine önem veren, onları geleceğe hazırlamak için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan milletler dünyada söz sahibi olmuş, her alanda önemli gelişmelere imza atmıştır." dedi.

Yeni tip koronavirüs salgını sürecinde alınan tedbirlere uyan gençlere teşekkür eden Günaydın, şunları söyledi:

"Vatanımızı canından üstün tutan ecdadımızın verdiği büyük mücadeleler ve fedakarlık sonucu kurulan Cumhuriyetimiz sizlere emanettir. Sevgili gençler, koronavirüs ile mücadelemiz aralıksız devam ediyor. Almış olduğumuz tedbirler sonuç vermeye başladı. Kısa sürede en az zararla bu süreci atlatmak istiyorsak hepimizin kurallara ve tedbirlere uyması gerekir."

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 101. yılını geçmişte olduğu gibi coşku ve heyecanla kutlamak amacıyla online program hazırladıklarını dile getirerek, "Bu sene her ne kadar sizlerle beraber olamasak da aynı duyguları sizlerle yaşıyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından Hes Kablo Kayserispor'un genç yeteneği Emre Demir, Türkiye rekortmeni yüzücü Yiğit Arslan, masa tenisi sporcusu Özge Yılmaz ve tekvandoda Balkan şampiyonluğu bulunan Sine Sürücü, branşlarıyla ilgili bilgi verdi, bazı sporcular gösteri yaptı.

Program gençlik merkezi gönüllülerinin müzik dinletisiyle sona erdi.

Kaynak: AA

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