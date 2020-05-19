19 Mayıs Düzce'de sade bir törenle kutlandı
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19 Mayıs Düzce'de sade bir törenle kutlandı

DÜZCE (İHA) – Düzce'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Atatürk anıtına çelenk bırakıldı.

19 Mayıs Düzce'de sade bir törenle kutlandı
19.05.2020 12:21 | Son Güncelleme: 19.05.2020 12:21

DÜZCE (İHA) – Düzce'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Atatürk anıtına çelenk bırakıldı.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi. Anıt Park Meydanı'nda düzenlenen törene Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Mustafa Çetinkaya, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Jesmin Ekedal, Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürleri katıldı. Atatürk anıtına çelenk sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi. Korona virüs tedbirleri dolayısıyla kısıtlı katılımcı ile gerçekleşen törende sosyal mesafe kuralına özen gösterildi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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