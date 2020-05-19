19 Mayıs doğumlu öğrencilere doğum günü sürprizi
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19 Mayıs doğumlu öğrencilere doğum günü sürprizi

Manisa'nın Gördes ve Demirci ilçelerinde doğum günü 19 Mayıs olan gençlere polis ekiplerince doğum günü sürprizi yapıldı.

19 Mayıs doğumlu öğrencilere doğum günü sürprizi
19.05.2020 16:55 | Son Güncelleme: 19.05.2020 16:55

Manisa'nın Gördes ve Demirci ilçelerinde doğum günü 19 Mayıs olan gençlere polis ekiplerince doğum günü sürprizi yapıldı.

Sokağa çıkma kısıtlamasının sürdüğü Manisa'da polis ekipleri 19 Mayıs'ta doğum günü olan gençleri ve öğrencileri unutmadı.

Demirci'de ikamet eden Gördes Anadolu Lisesi öğrencisi Ayşe Yardım'ın doğum günü nedeniyle okul müdürü ve öğretmenleri, Demirci İlçe Emniyet Müdürlüğüne kutlama isteğinde bulundu.

Polis ekipleri, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız Kutlu Olsun " yazılı pasta ile Ayşe Yardım'a evinin önünde sürpriz yaptılar. Polis ekiplerini karşısında gören Ayşe doğum günü sevincini yaşadı.

Diğer yandan Gördes İbni Sina Anadolu Lisesi Öğrencisi Tolga Bayram'ın da doğum günü olan 19 Mayıs'ta polis ekipleri doğum günü pastası ile evinde sürpriz yaptılar.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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