19 Mayıs doğumlu gençlere doğum günü sürprizi
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19 Mayıs doğumlu gençlere doğum günü sürprizi

Amasya Gümüşhacıköy Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından, 19 Mayıs doğumlu gençlere doğum günü sürprizi yapıldı.

19 Mayıs doğumlu gençlere doğum günü sürprizi
19.05.2020 14:56 | Son Güncelleme: 19.05.2020 14:56

Amasya Gümüşhacıköy Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından, 19 Mayıs doğumlu gençlere doğum günü sürprizi yapıldı.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle farklı faaliyetlerle kutluyor.

Bu kapsamda, 19 Mayıs doğumlu olan Sevim Beyza Şahin ve Mustafa Aykut Demirci için hazırlanan pastalar Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Necmi Kılıç tarafından öğrencilerin evine götürüldü.

Kapıda mumların yakılmasının ardından evlerin kapısını çalan Kılıç ve beraberindekiler, sosyal mesafeye uyarak öğrencilere doğum günü sürprizi yaptı, hediye verdi.

Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 101. yılı olduğunu söyledi.

"101. yılımızı maalesef koronavirüs salgınından dolayı buruk bir şekilde kutluyoruz." diyen Kılıç, "Bu bayram da gençlerimizle birlikte coşkumuzu kaybetmemek adına değişik alternatifler bulduk. İlçemizde 19 Mayıs doğumlu gençlerimizi belirleyerek pasta ve hediyelerle kendilerini onurlandırmak istedik, biz gençlerimize güveniyoruz, gençlerimiz de bizlere güvensinler." ifadesini kullandı.

Sevim Beyza Şahin ise "Benim için çok özel bir gün, hem Atatürk'ün biz gençlere armağan ettiği gün, hem de benim 18. yaş günüm. Bu özel günde bizleri mutlu eden Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğüne çok teşekkür ederim." dedi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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