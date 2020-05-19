19 Mayıs doğumlu gençlere, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamı ile Milli Takım forması hediye edildi
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19 Mayıs doğumlu gençlere, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamı ile Milli Takım forması hediye edildi

19 Mayıs doğumlu gençlere, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamı ile Milli Takım forması hediye edildi Gençler, sürpriz doğum günü hediyesi ile mutlu oldu Pendik'te 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda gençler sürpriz doğum günü kutlaması ile mutlu oldu.

19 Mayıs doğumlu gençlere, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamı ile Milli Takım forması hediye edildi
19.05.2020 09:47 | Son Güncelleme: 19.05.2020 09:47

19 Mayıs doğumlu gençlere, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamı ile Milli Takım forması hediye edildi

Gençler, sürpriz doğum günü hediyesi ile mutlu oldu

İSTANBUL - Pendik'te 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda gençler sürpriz doğum günü kutlaması ile mutlu oldu. İlçedeki 19 Mayıs doğumlu 60 gencin evlerine giden AK Parti Pendik İlçe Gençlik Kolları üyeleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin'in selamını ileterek gençlere Milli Takım forması hediye etti.

Pendik' te, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda AK Parti Pendik İlçe Gençlik Kolları tarafından anlamlı bir etkinlik düzenlendi . İlçede 19 Mayıs doğumlu 60 gence Pendik Belediyesi'nin destekleri ile doğum günü sürprizi yapıldı . AK Parti Pendik İlçe Gençlik Kolları üyeleri gençlerin evlerine giderek doğum günlerini kutladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin'in selamlarını ileten gençlik kolları üyeleri, gençlere Milli Takım formasını hediye etti. Gençler sürpriz karşısında mutlu olurken, doğum günü sürprizi için teşekkür ettiler.

Kaynak: İHA

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