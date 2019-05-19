19 Mayıs Coşkuyla Kutlandı
İSTANBUL –DHA, (Kurumsal Haber) - 19 Mayıs'ın 100. Yılı kutlamaları kapsamında 'İsfanbul Gençlik Yürüyüşü' düzenlendi.
İSTANBUL –DHA, (Kurumsal Haber) - 19 Mayıs'ın 100. Yılı kutlamaları kapsamında 'İsfanbul Gençlik Yürüyüşü' düzenlendi. Yoğun katılımın yaşandığı etkinlikte vatandaşlar bando gösterileri ve marşlar eşliğinde 19 Mayıs'ı doyasıya kutladı.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Mücadelesi'ni başlatmak için silah arkadaşıyla birlikte Bandırma Vapuru'yla 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak basmasının 100'üncü yıl dönümü, yurtta görkemli törenlerle kutlandı.
Kutlamaların adreslerinden biri de İsfanbul Alışveriş Caddeleri oldu. 19 Mayıs'ın 100. yılı vesilesiyle düzenlenen "19 Mayıs İSFANBUL Gençlik Yürüyüşü" renkli anlara ev sahipliği yaptı.
AVM ziyaretçilerinin yoğun katılımıyla gerçekleşen yürüyüş, bando gösterileri ve marşlar eşliğinde devam etti.
Kaynak: DHA