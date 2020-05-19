19 Mayıs coşkusuyla balkonlardan İstiklal Marşı okundu (2) Vatandaşların evlerinin balkonundan marşlara eşlik etmeleri Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması İZMİR - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında saatler 19.

Vatandaşların evlerinin balkonundan marşlara eşlik etmeleri

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması İZMİR - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında saatler 19.19'u gösterdiğinde İzmirliler, Türk bayraklarıyla süsledikleri evlerinin balkon ve pencerelerinden İstiklal Marşı'nı okudu.

Kaynak: AA