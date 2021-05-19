19 Mayıs coşkusunu stadyumda İstiklal Marşını okuyarak yaşadılar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

19 Mayıs coşkusunu stadyumda İstiklal Marşını okuyarak yaşadılar

19 Mayıs coşkusunu stadyumda İstiklal Marşını okuyarak yaşadılar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Düzce'de, 18 Temmuz Stadyumunda sporcuların ve gençlerin birlikte okuduğu İstiklal Marşı ile yaşandı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Düzce'de, 18 Temmuz Stadyumunda sporcuların ve gençlerin birlikte okuduğu İstiklal Marşı ile yaşandı.

19 Mayıs 1919'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışı ile başlayan kurtuluş mücadelesinin 102. Yılı coşkuyla kutlanmaya devam ediyor. Düzce İl Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün organizasyonu ile düzenlenen törende 18 Temmuz Stadyumunda toplanan sporcular ve gençler akşam saat 19.19'da hep birlikte İstiklal Marşını okudurlar. Tören sırasında ellerinde Türk Bayraklarını sallayan çocuklar ilgi odağı oldu.

Düzenlenen organizasyon ile ilgili olarak açıklama yapan Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Haftası dolayısıyla 1 haftadır çeşitli etkinlikler yapıyoruz. Düzce'de 18 Temmuz Düzce Stadyumunda Türkiye genelinde yapılan İstiklal Marşı okuma etkinliğinin Düzce kısmında sporcularımızla, gençlerimizle, vatandaşlarımızla saat 19'u 19 geçe gür sesle istiklal Marşımızı okuduk. Gençlerimize ve sporcularımıza çok teşekkür ediyorum. İnşallah daha güzel günlerde İstiklal Marşımızı daha güzel şekilde okuruz" dedi.

Saat 19.19'da kadar çeşitli figürler sahneleyen sporcular ve gençler saat 19.19'da hep birlikte okudukları İstiklal Marşı'nın ardından stadyumdan ayrıldılar. - DÜZCE

19 Mayıs coşkusunu stadyumda İstiklal Marşını okuyarak yaşadılar
19 Mayıs coşkusunu stadyumda İstiklal Marşını okuyarak yaşadılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

19 Mayıs coşku içinde kutlanıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle İstiklal Marşı'nı okudu
19 Mayıs coşku içinde kutlanıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle İstiklal Marşı'nı okudu
BEŞİKTAŞ'TA 19 MAYIS COŞKUSU
BEŞİKTAŞ'TA 19 MAYIS COŞKUSU
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı Açıklaması
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Fuat Oktay Ali Babacan Meral Akşener
Magazin Beren Saat Pınar Altuğ Tuba Büyüküstün Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Arda Turan Burak Yılmaz Emre Belözoğlu Josef De Souza
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
19 Mayıs coşkusunu stadyumda İstiklal Marşını okuyarak yaşadılar - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.5.2021 22:48:14. #1.14#

title