19 Mayıs coşkusuna balkondan ortak oldular
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

19 Mayıs coşkusuna balkondan ortak oldular

19 Mayıs coşkusuna balkondan ortak oldular -3 gün sürecek etkinliğin ilk gününde büyük coşku Uşak'taki 19 Mayıs kutlaması eğlenceli görüntülere sahne oldu Uşak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personelleri, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla evlerin önüne giderek...

19 Mayıs coşkusuna balkondan ortak oldular
16.05.2020 23:24 | Son Güncelleme: 16.05.2020 23:26

19 Mayıs coşkusuna balkondan ortak oldular

-3 gün sürecek etkinliğin ilk gününde büyük coşku

Uşak'taki 19 Mayıs kutlaması eğlenceli görüntülere sahne oldu

UŞAK - Uşak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personelleri, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla evlerin önüne giderek çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi. Kutlamalara evlerinin balkon ve pencerelerinden karşılık veren vatandaşlar ise duygulandıklarını belirtti.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları bu sene yurdun dört bir yanında erkenden başlarken, çeşitli etkinlikler eşliğinde renkli görüntülere sahne oluyor. Bu kapsamda Uşak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından, Fatih mahallesindeki sitelerin önlerinde vatandaşlara müzik ziyafeti yaşatmanın ardından halk oyunu gösterisi sunuldu. Ardından site bahçesinde spor yapan antrenörlere vatandaşlar evlerinin balkon ve pencerelerinden eşlik etti. Eğlenceli geçen dakikaların ardından sivil havacı Salim Gören, paramatora bağladığı '19 Mayıs Bayramınız kutlu olsun' yazılı pankartla Uşak semalarında uçuş gerçekleştirdi.

"Tüylerim diken diken oldu"

Coşkuya ortak olan vatandaşlardan Kürşat Özaydın, "Kimler vesile olduysa çok teşekkür ederiz. Ulu önder Atatürk'ün bize armağan ettiği bu güzel günü anma töreni oldu. Böyle günlerde tüylerim diken diken oluyor, müthiş duygulanıyorum" dedi.

Mutlu olduğunu ve emeği geçen herkese teşekkür ettiğini dile getiren Gül Acar, "Bugünü bize armağan eden Atatürk'ümüzü anmaktan ötürü hem gururluyum hem duyguluyum. Kusura bakmayın böyle günlerde biraz duygulanıyorum. Düşünen herkese çok teşekkür ediyorum. Herkesin bayramını kutluyorum" şeklinde konuştu.

"Coşkuluyduk"

Korona virüs nedeniyle herkesin eve tıkılıp kaldığını ifade eden İsmail Özaydın ise, "Bizim için hem farklılık oldu hem de bayramı kutladık. Gayet coşkuluyduk, 19 Mayıs'ı kutlama provası yapıyormuşuz gibi bir hava vardı, bu da bizi mutlu etti. İnsanlar değişik organizasyonlar görmeyi arıyor" diye konuştu.

Öte yandan etkinliklerin 3 gün boyunca tüm coşkusuyla süreceği belirtildi.

19 Mayıs coşkusuna balkondan ortak oldular

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Baba, oğlunun ölümüne neden olan sürücüyü 4 yıl sonra sokak ortasında öldürdü Haber
Baba, oğlunun ölümüne neden olan sürücüyü 4 yıl sonra sokak ortasında öldürdü
Eski karısının 10 yıl boyunca cinsel saldırısına uğrayan Ukraynalı erkek yaşadıklarını anlattı Haber
Eski karısının 10 yıl boyunca cinsel saldırısına uğrayan Ukraynalı erkek yaşadıklarını anlattı
ABD'li 118 yıllık firma JCPenney, koronavirüs nedeniyle iflas erteleme başvurusunda bulundu Haber
ABD'li 118 yıllık firma JCPenney, koronavirüs nedeniyle iflas erteleme başvurusunda bulundu
İran'da ordu çekirge istilasına karşı harekete geçiyor Haber
İran'da ordu çekirge istilasına karşı harekete geçiyor
Hazal Kaya, oğlu Fikret Ali'nin yüzüne yapılan Ali Atay montajına espriyle karşılık verdi: Hoş değil ya Haber
Hazal Kaya, oğlu Fikret Ali'nin yüzüne yapılan Ali Atay montajına espriyle karşılık verdi: Hoş değil ya
ABD'de ilk koronavirüs vakasının tarihi daha erken olabilir Haber
ABD'de ilk koronavirüs vakasının tarihi daha erken olabilir
Arka Sokaklar'ın 553. bölüm fragmanı yayınlandı! Koronavirüse yakalanan Hüsnü Çoban'ın durumu ağırlaşıyor
Arka Sokaklar'ın 553. bölüm fragmanı yayınlandı! Koronavirüse yakalanan Hüsnü Çoban'ın durumu ağırlaşıyor
Siyasi Partiler Kanunu'nu değiştirme çağrısı yapan Bahçeli, iki liderin seçime girmesini istemiyor
Siyasi Partiler Kanunu'nu değiştirme çağrısı yapan Bahçeli, iki liderin seçime girmesini istemiyor
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Terörle mücadelede ya olacağız ya da öleceğiz
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Terörle mücadelede ya olacağız ya da öleceğiz
Çalışırken devrilen traktörün altında çiftçi hayatını kaybetti
Çalışırken devrilen traktörün altında çiftçi hayatını kaybetti
Belediye görevlileri inceledi, Antalya'da esrarengiz sarı tabakanın ne olduğu ortaya çıktı
Belediye görevlileri inceledi, Antalya'da esrarengiz sarı tabakanın ne olduğu ortaya çıktı
Yayınlanan otopsi raporunda Kobe Bryant'ın kanında, uyku bozukluğu tedavisinde kullanılan ilaç tespit edildi
Yayınlanan otopsi raporunda Kobe Bryant'ın kanında, uyku bozukluğu tedavisinde kullanılan ilaç tespit edildi
Kırklareli Valisi Bilgin: İlde koronadan ölen 28 hastanın 10'unda D vitamini eksikliği var
Kırklareli Valisi Bilgin: İlde koronadan ölen 28 hastanın 10'unda D vitamini eksikliği var
Nusret, 25 bin kişiye dağıttığı hediyelerin sahiplerine ulaştığı anların görüntülerini paylaştı
Nusret, 25 bin kişiye dağıttığı hediyelerin sahiplerine ulaştığı anların görüntülerini paylaştı
Yunanistan'da normalleşme kapsamında plajlar açıldı
Yunanistan'da normalleşme kapsamında plajlar açıldı
Ordu-Samsun arasındaki 7 metrelik yol, sokağa çıkma yasağını ikiye böldü
Ordu-Samsun arasındaki 7 metrelik yol, sokağa çıkma yasağını ikiye böldü
Dünya genelinde koronavirüs ölenlerin sayısı 310 bini geçti
Dünya genelinde koronavirüs ölenlerin sayısı 310 bini geçti
Son Dakika: Türkiye'de 16 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 41 oldu, 1610 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 16 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 41 oldu, 1610 yeni vaka tespit edildi
İstanbul Başakşehir'de yasağı hiçe sayan vatandaşlar parkta yürüyüş yaptı
İstanbul Başakşehir'de yasağı hiçe sayan vatandaşlar parkta yürüyüş yaptı
Filip Novak: Lig bitirilip şampiyon ilan edilmemiz güzel olur
Filip Novak: Lig bitirilip şampiyon ilan edilmemiz güzel olur
Adana'da sıcaktan termometreler patladı, çocuklar su kanalında serinledi
Adana'da sıcaktan termometreler patladı, çocuklar su kanalında serinledi
ABD'de Kovid-19 ölümleri 89 bine yaklaştı
ABD'de Kovid-19 ölümleri 89 bine yaklaştı
Avcılar'da bir kişi sokak ortasında karısını çeşitli yerlerinden bıçakladı
Avcılar'da bir kişi sokak ortasında karısını çeşitli yerlerinden bıçakladı
Boğaziçi Üniversitesi'nden Prof. Dr. Nesrin Özören: Korona aşısında yakında hayvan deneylerine başlıyoruz
Boğaziçi Üniversitesi'nden Prof. Dr. Nesrin Özören: Korona aşısında yakında hayvan deneylerine başlıyoruz
Ukrayna ekonomisi birinci çeyrekte koronavirüsün etkisiyle yüzde 1,5 küçüldü
Ukrayna ekonomisi birinci çeyrekte koronavirüsün etkisiyle yüzde 1,5 küçüldü
İstanbul'da tehlikeli anlar! Fırıncı, otomobilin bagajına oturup pide sattı
İstanbul'da tehlikeli anlar! Fırıncı, otomobilin bagajına oturup pide sattı
23 ilde uygulanan maskesiz sokağa çıkma yasağına uymayanlara 250 TL'den 1000 TL'ye kadar ceza kesilecek
23 ilde uygulanan maskesiz sokağa çıkma yasağına uymayanlara 250 TL'den 1000 TL'ye kadar ceza kesilecek
Rıza Çalımbay: Maçların başlaması için 12 Haziran doğru tarih değil, risk varsa lig tamamen bitsin
Rıza Çalımbay: Maçların başlaması için 12 Haziran doğru tarih değil, risk varsa lig tamamen bitsin
Bodrum'lu hayvansever, şehre inen yaban domuzunu elleriyle besledi
Bodrum'lu hayvansever, şehre inen yaban domuzunu elleriyle besledi
Günlük burç yorumları 16 Mayıs 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 16 Mayıs 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Meral Akşener Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu Mehmet Cahit Turhan
Magazin Onur Saylak Ersin Korkut Serdar Ortaç Şahan Gökbakar
Spor Falcao Fatih Terim Sergen Yalçın Hidayet Türkoğlu Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Adana Bakan Antalya Gaziantep
Şu an buradasınız: 19 Mayıs coşkusuna balkondan ortak oldular - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.5.2020 01:27:41. #1.14#
title