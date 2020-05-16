19 Mayıs coşkusuna balkondan ortak oldular
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19 Mayıs coşkusuna balkondan ortak oldular

Uşak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personeli, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla evlerin önüne giderek çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi.

19 Mayıs coşkusuna balkondan ortak oldular
16.05.2020 22:13 | Son Güncelleme: 16.05.2020 22:14

Uşak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personeli, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla evlerin önüne giderek çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi. Kutlamalara evlerinin balkon ve pencerelerinden karşılık veren vatandaşlar ise duygulandıklarını belirtti.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları bu sene yurdun dört bir yanında erkenden başlarken, çeşitli etkinlikler eşliğinde renkli görüntülere sahne oluyor. Bu kapsamda Uşak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından, Fatih mahallesindeki sitelerin önlerinde vatandaşlara müzik ziyafeti yaşatmanın ardından halk oyunu gösterisi sunuldu. Ardından site bahçesinde spor yapan antrenörlere vatandaşlar evlerinin balkon ve pencerelerinden eşlik etti. Eğlenceli geçen dakikaların ardından sivil havacı Salim Gören, paramatora bağladığı '19 Mayıs Bayramınız kutlu olsun' yazılı pankartla Uşak semalarında uçuş gerçekleştirdi.

"Tüylerim diken diken oldu"

Coşkuya ortak olan vatandaşlardan Kürşat Özaydın, "Kimler vesile olduysa çok teşekkür ederiz. Ulu önder Atatürk'ün bize armağan ettiği bu güzel günü anma töreni oldu. Böyle günlerde tüylerim diken diken oluyor, müthiş duygulanıyorum" dedi.

Mutlu olduğunu ve emeği geçen herkese teşekkür ettiğini dile getiren Gül Acar, "Bugünü bize armağan eden Atatürk'ümüzü anmaktan ötürü hem gururluyum hem duyguluyum. Kusura bakmayın böyle günlerde biraz duygulanıyorum. Düşünen herkese çok teşekkür ediyorum. Herkesin bayramını kutluyorum" şeklinde konuştu.

"Coşkuluyduk"

Korona virüs nedeniyle herkesin eve tıkılıp kaldığını ifade eden İsmail Özaydın ise, "Bizim için hem farklılık oldu hem de bayramı kutladık. Gayet coşkuluyduk, 19 Mayıs'ı kutlama provası yapıyormuşuz gibi bir hava vardı, bu da bizi mutlu etti. İnsanlar değişik organizasyonlar görmeyi arıyor" diye konuştu.

Öte yandan etkinliklerin 3 gün boyunca tüm coşkusuyla süreceği belirtildi. - UŞAK

Kaynak: İHA

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