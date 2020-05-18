19 Mayıs coşkusu, TRT EBA TV Lise'de olacak
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19 Mayıs coşkusu, TRT EBA TV Lise'de olacak

TRT EBA TV Lise kanalı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik Spor Bayramı özel yayınıyla gençlere bayram coşkusunu evlerinde yaşatacak.

19 Mayıs coşkusu, TRT EBA TV Lise'de olacak
18.05.2020 14:42 | Son Güncelleme: 18.05.2020 14:42

TRT EBA TV Lise kanalı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik Spor Bayramı özel yayınıyla gençlere bayram coşkusunu evlerinde yaşatacak.

Milli Eğitim Bakanlığı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 101. yıl dönümünde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı coşkuyla kutlamak için öğrenciler ve öğretmenlerin de katkı sağladığı birçok etkinlikle hazırlıklarını tamamladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleye yönelik tedbirler kapsamında evlerinden çıkamayan gençler, TRT EBA TV Lise'de ekrana gelecek olan içerikler sayesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusunu evlerinde yaşayacak.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele sürecinde ziyaret ettiği noktalardan gelecek mesajlarla başlayacak olan 19 Mayıs Özel Yayını, saat 09.30'dan itibaren TRT EBA TV Lise kanalında olacak.

Yayın akışında, 19 Mayıs'ın 101'inci yılı için yapılan "19 Mayıs bestesi", E-Kitap Oryantring müsabakası, akademisyenlerin dilinden Milli Mücadele dönemini anlatan tarih söyleşileri, 1930'lu yıllardan günümüze 19 Mayıs kutlama görüntüleri, kahramanlık türküleri, Erzincan İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün'ün oynadığı Kurtuluş Savaşı temalı tiyatro, dünya ülkeleri ve Türk cumhuriyetlerinden gelen kutlama mesajları, Samsun'dan Erzurum'a temalı canlı resim performansı, Atatürk'ün sevdiği türküler, milli sporculardan kutlama mesajları yer alacak.

TRT EBA TV'de 81 ilden 19 Mayıs doğumlu 81 öğrencinin "19 Mayıs'ta Doğmak" temalı mesajları da yayımlanacak.

Liseliler için çevrim içi bilgi yarışması

MEB, liseliler için çevrim içi bilgi yarışması da düzenleyecek. Yarışma soruları, EBA TV Lise'deki 19 Mayıs özel yayını ile eş zamanlı olarak "http://ogmmateryal.eba.gov.tr/yarisma" adresinde yayımlanacak.

Öğrenciler soruları, telefon, tablet ya da bilgisayarından cevaplayacak. Sonuçların aynı gün saat 17.00'de açıklanacağı yarışmada, birinci olan öğrenci dizüstü bilgisayar kazanırken, ikinciye tablet ve üçüncü olan yarışmacıya da akıllı saat armağan edilecek.

Yarışma başvuruları, "http://ogmmateryal.eba.gov.tr/panel/YarismaBasvuru.aspx" adresinden yapılacak.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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