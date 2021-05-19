19 Mayıs coşkusu Ataşehir ve Kartal'da yaşandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

19 Mayıs coşkusu Ataşehir ve Kartal'da yaşandı

19 Mayıs coşkusu Ataşehir ve Kartal'da yaşandı
Anadolu Ajansı / Metin Tokgöz - Haberler | Güncel

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Ataşehir ve Kartal'da kutlandı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Ataşehir ve Kartal'da kutlandı.

Ataşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 19 Mayıs kutlamaları Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtına çelenk konulmasıyla başladı.

Tören ve etkinlikler, Kovid-19 tedbirleri kapsamında maske ve sosyal mesafe kurallarına dikkat edilerek yapıldı.

Törene Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, Ataşehir Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Özge Çankaya, belediye başkan yardımcıları, Ataşehir Belediye Meclisi 1. Başkan Vekili Kudret Arslan, belediye birim müdürleri ile siyasi parti ilçe temsilcileri, muhtarlar ile vatandaşlar katıldı.

İlçede salgın dolayısıyla yalnızca ses araçları ve bandonun yer aldığı kutlama programı hazırlandığı 2 tır, 1 otobüs ve 9 ses aracıyla Ataşehir'in 17 mahallesinde 19 Mayıs konvoyu yapıldığı bildirildi.

Kartal'da 19 Mayıs kutlaması

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Kartal'da kutlandı.

Pandemi koşullarına uygun kutlanan etkinliklerde Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından kutlamalar, gezi otobüsündeki bando takımının seslendirdiği marş ve müziklerle Kartal Meydanı'na kadar devam etti. Konvoya motosiklet ve nostaljik araçlar da eşlik ederken, vatandaşlar balkonlarından Türk bayrağı sallayarak coşkuya ortak aldı.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, gezi otobüsünden vatandaşları selamlarken, birlik ve beraberlik ruhunun ilçe genelinde yaşandığını belirterek, şunları ifade etti:

"19 Mayıs bir ruhtur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vatan savunması için yaktığı meşaledir. Atatürk, bu büyük mücadeleyi de Cumhuriyet ile taçlandırmıştır. Biz gençler de onun tarif ettiği gibi hem sporda hem bilimde hem yönetimde her kademede bir adım daha ileri gidebilmek için elimizden gelen bütün mücadeleyi vereceğiz. Kartal'da gençlerimizin nefes alabilecekleri, spor ve aktivite yapabilecekleri yeni alanları yaratıp onları spora ve bilime teşvik etmek için Gökhan ağabeyleri elinden geleni yapacak. 19 Mayıs coşkusunu Kartal'ın her noktasında yaşatıyoruz. Pandemi var, kısıtlamalar var fakat bu durum bayram coşkumuza engel değil."

5 amatör spor kulübü Kartal Meydanı'nda masa tenisi, jimnastik, satranç, karate, boks ve voleybol branşlarında gösteri maçı yaptı.

19 Mayıs coşkusu Ataşehir ve Kartal'da yaşandı
19 Mayıs coşkusu Ataşehir ve Kartal'da yaşandı
19 Mayıs coşkusu Ataşehir ve Kartal'da yaşandı
19 Mayıs coşkusu Ataşehir ve Kartal'da yaşandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Tokgöz

Takipçisi 'Naçizane hatırlatma' dedi, Prof. Demirtaş'ın 'Atatürk' cevabı sosyal medyada olay oldu
Takipçisi 'Naçizane hatırlatma' dedi, Prof. Demirtaş'ın 'Atatürk' cevabı sosyal medyada olay oldu
19 Mayıs coşku içinde kutlanıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle İstiklal Marşı'nı okudu
19 Mayıs coşku içinde kutlanıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle İstiklal Marşı'nı okudu
BEŞİKTAŞ'TA 19 MAYIS COŞKUSU
BEŞİKTAŞ'TA 19 MAYIS COŞKUSU
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Abdullah Gül Süleyman Soylu Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Beren Saat Cansu Dere Feyza Aktan Pınar Altuğ
Spor Fatih Terim Şenol Güneş Hakan Arslan Burak Yılmaz Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
19 Mayıs coşkusu Ataşehir ve Kartal'da yaşandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.5.2021 21:17:02. #1.16#

title