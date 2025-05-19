19 Mayıs bugün köprüler ücretsiz mi (15 Temmuz, Osman Gazi, Kuzey Marmara)?

19 Mayıs bugün köprüler ücretsiz mi (15 Temmuz, Osman Gazi, Kuzey Marmara)?
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19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla vatandaşlar, köprü geçişlerinin ücretsiz olup olmadığını merak ediyor. Peki, 19 Mayıs bugün köprüler ücretsiz mi?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda köprü geçişlerinin ücretsiz olup olmadığı merak konusu oldu. Bu özel günde, vatandaşların seyahatlerini kolaylaştırmak amacıyla köprü geçişlerinin ücretsiz olup olmadığı araştırıldı. Peki, 19 Mayıs bugün köprüler ücretsiz mi?

19 MAYIS BUGÜN KÖPRÜLER ÜCRETSİZ Mİ?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla vatandaşlara müjdeli bir haber verdi. Bakan Uraloğlu, bu özel günde bazı toplu taşıma hatlarının ücretsiz hizmet vereceğini duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı 19 Mayıs günü boyunca ücretsiz olarak kullanılabilecek.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı ülkemizde resmi tatil olarak kutlanıyor. Resmi tatilde tüm kamu kurum ve kuruluşları kapalı olacak. Bunun yanında toplu taşıma da ücretsiz hizmet verecek.

Köprü ve otoyollar için henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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