19 Mayıs Beşiktaş'ta coşkuyla kutlandı
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19 Mayıs Beşiktaş'ta coşkuyla kutlandı

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı bu sene yurdun dört bir yanında çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

19 Mayıs Beşiktaş'ta coşkuyla kutlandı
19.05.2020 16:32 | Son Güncelleme: 19.05.2020 16:32

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı bu sene yurdun dört bir yanında çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Beşiktaş Belediyesi'nin düzenlediği 'Mobil Kortej', ilçe sokaklarında büyük coşku yaşattı.

Mustafa Kemal Atatürk'ün Beşiktaş'tan Samsun'a çıkarak Milli Mücadele'yi başlattığı ve gençlere armağan ettiği 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı bu yıl Koronavirüs salgını nedeniyle stadyumlar, okullar, caddeler yerine tüm coşkusuyla evlerde kutlandı. Beşiktaş Belediyesi komşuları için Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 101. Yıl dönümüne özel birbirinden farklı etkinlikler düzenledi. Belediye binası önünden resmi araçlarla başlatılan 'Mobil Kortej', Beşiktaş'ın tüm sokaklarında büyük coşku yarattı. Alkışlar ve bayraklarla korteje eşlik eden Beşiktaş sakinleri, bayram coşkusunu doyasıya yaşadı.

"BUGÜN BEŞİKTAŞ'IN DOĞUM GÜNÜ"

Mobil korteje katılan ve Beşiktaş sakinlerinin bayramını kutlayan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, "Bugün Beşiktaş'ın doğum günü. Evlerinde kalan, dışarıya çıkamayan bugün bu sevinci paylaşamayan milyonlar adına bugün sokaktayız. Her yıl düzenlediğimiz Mobil Kortejimizi düzenledik. Tabii Beşiktaş için çok özel bir gün yaşıyoruz. Doğum günü dedim çünkü, Gazi Mustafa Kemal Atatürk Samsun'a yola çıkarken Beşiktaş'tan yola çıktı. 16 Mayıs sabahı Akaretlerdeki evinden ayrılarak, annesini Beşiktaşlılara emanet ederek yola çıktı. Dolayısıyla Beşiktaş'ta bu bayram her zaman çok özeldir, özel olarak kutlanır. Büyük kalabalıklarla kutlanır. Ama pandemi süreci nedeniyle 101.yılı bu şekilde kutladık. Vatandaşlar evlerinde bizleri bekliyorlar. Evlerinde kalan vatandaşlara moral olsun diye mobil kortejlerimizi yaptık ve Beşiktaş'ın bütün sokaklarını bu coşkuyla dolaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

"ATAMIZIN RUHU ŞAD OLSUN"

Balkonlarda coşkuyla marşlara eşlik eden Karademir ailesi de Beşiktaş Belediyesine teşekkür etti. Gülcihan Karademir, "Çok mutluyuz. Çok gururluyuz. Tüylerimiz diken diken oluyor. Pandemi sürecindeyiz. Evlerdeyiz. Ama yine de belediyemiz bizleri yalnız bırakmadı. Bizler için onur verici. Atamızın ruhu şad olsun" dedi.

"BAYRAMIMIZI COŞKUYLA KUTLUYORUZ"

'Çifte bayram yaşıyorum' diyen Ümit Teoman ise, "Bugün hem 19 Mayıs'ı coşkuyla kutluyoruz hem de eşimin doğum günü. O yüzden bugün bize çifte bayram. Kızım 30 Ağustos doğumlu eşim ise 19 Mayıs doğumlu. Bayramımızı tüm coşkusuyla kutluyoruz. Hepimize kutlu, mutlu olsun. Seneye daha güzel kutlayacağız inşallah" şeklinde konuştu.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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