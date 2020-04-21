19 Mayıs Belediyesi yıkanabilir koruyucu maske üretiyor 19 Mayıs Belediyesi korona virüsü nedeniyle artan maske ihtiyacını karşılamak için harekete geçti.

19 Mayıs Belediyesi korona virüsü nedeniyle artan maske ihtiyacını karşılamak için harekete geçti.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüsü salgınına karşı vatandaşlar ve kurumlar önlemlerini artırırken, maske ve dezenfektan ürünlerine talep büyük bir artış gösterince, 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu Halk Eğitim Merkezinde gönüllü usta öğreticiler ile bu ihtiyacı karşılamak için belediye tarafından temin edilen malzemeler ile yıkanabilir ücretsiz maske üretmeye başladıklarını söyledi.

Belediyenin kendi imkanları ile yıkanabilir maske üretimine başladıklarını söyleyen Başkan Topaloğlu, "Bu zor süreçte bizler de fırsatçılara meydan vermemek adına, ayrıca devletimizin ve milletimizin yanında olarak bu süreçte en çok ihtiyaç duyulan maske üretimi için kolları sıvadık. Bu çalışmada gönüllü olarak bizlerle çalışan usta öğreticilerimize ve Halk Eğitim Müdürümüz Şinasi Aksan'a teşekkür ediyorum. Halk Eğitim Merkezimizde ürettiğimiz maskeler tüm vatandaşlarımıza ücretsiz olarak dağıtılacaktır" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA