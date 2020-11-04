19 Mayıs Belediyesi'nden ruhsatlarda indirim
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19 Mayıs Belediyesi'nden ruhsatlarda indirim

04.11.2020 12:36 | Son Güncelleme: 04.11.2020 12:41
19 Mayıs Belediyesi'nden ruhsatlarda indirim

19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, 'Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda verdiği teklif ile iş yeri açma ruhsatı harçlarında indirime gidildiğini açıkladı.

19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, 'Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda verdiği teklif ile iş yeri açma ruhsatı harçlarında indirime gidildiğini açıkladı.

Meclis toplantısında, İzmir'de meydana gelen depremde hayatını kaybedenler anılırken, yaralılara acil şifalar temennisinde bulunuldu. 12 maddenin görüşüldüğü meclis toplantısında Belediye Başkanı Osman Topaloğlu'nun meclise sunduğu dilekçeli teklif ile kadınlar ve 18-30 yaş arası gençlerin iş yeri açma ruhsatlarındaki harçlarda yüzde 50, engelli ve gaziler ile şehitlerin 1. derece yakınlarından ise iş yeri açma ruhsatı ücreti alınmaması teklifi görüşüldü.

Başkan Topaloğlu'nun teklifi sonrası yapılan oylama ile iş yeri açma ruhsatlarında fiyat indirimine gidildi. 18-30 yaş arası gençleri desteklemek, kadın girişimcileri teşvik etmek amacıyla ücret tarifesinde yer alan gelir kalemlerinde yüzde 50 indirim uygulanacak. Engelliler, gaziler ile şehitlerin 1. derece yakınlarından iş yeri açma ruhsatı ücreti alınmayacak. Karar 1 Ocak 2021'den itibaren uygulanmaya başlayacak.

Belediye Başkanı Osman Topaloğlu yaptığı açıklamada, "Yeni iş yeri açacak olan kadın ve gençlerimizi teşvik etmek, vatanı ve milleti için canından vazgeçerek şehadet şerbetini içen evlatlarımızın yakınlarına sahip çıkmak, için bu teklifi meclisimize sunduk, oy birliği ile kabul edilen teklifimiz hayırlı olsun" dedi. - SAMSUN

19 Mayıs Belediyesi'nden ruhsatlarda indirim
19 Mayıs Belediyesi'nden ruhsatlarda indirim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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