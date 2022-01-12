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19 Mayıs Belediye Başkanı Topaloğlu'ndan AA'ya ziyaret

19 Mayıs Belediye Başkanı Topaloğlu'ndan AA'ya ziyaret
AA / Recep Bilek - Haberler | Güncel

19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, AA Samsun Bölge Müdürlüğüne ziyarette bulundu.

SAMSUN (AA) - 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, AA Samsun Bölge Müdürlüğüne ziyarette bulundu.

Topaloğlu, 10 Ocak Gazeteciler Günü dolayısıyla AA Bölge Müdürü İsa Sansar'ı ziyaret etti.

Topaloğlu, Sansar ve AA çalışanlarının gününü tebrik etti.

Sansar ise AA'nın çalışmaları hakkında bilgi verdiği Topaloğlu'na ziyareti için teşekkür etti.

AA / Recep Bilek - Son Dakika Haberleri

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