19 Mayıs Belediye Başkanı Topaloğlu'ndan AA'ya ziyaret

SAMSUN (AA) - 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, AA Samsun Bölge Müdürlüğüne ziyarette bulundu.

Topaloğlu, 10 Ocak Gazeteciler Günü dolayısıyla AA Bölge Müdürü İsa Sansar'ı ziyaret etti.

Topaloğlu, Sansar ve AA çalışanlarının gününü tebrik etti.

Sansar ise AA'nın çalışmaları hakkında bilgi verdiği Topaloğlu'na ziyareti için teşekkür etti.

AA / Recep Bilek - Son Dakika Haberleri

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