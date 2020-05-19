19 Mayıs balkonlardan kutlandı
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19 Mayıs balkonlardan kutlandı

Bursa'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine vatandaşlar saat 19.19'da evlerinin balkonlarına çıkarak belediye hoparlöründen okunan İstiklal Marşı'na eşlik ettiler.

19 Mayıs balkonlardan kutlandı
19.05.2020 20:41 | Son Güncelleme: 19.05.2020 20:41

Bursa'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine vatandaşlar saat 19.19'da evlerinin balkonlarına çıkarak belediye hoparlöründen okunan İstiklal Marşı'na eşlik ettiler.

Orhangazi'de vatandaşlar 19.19'da evlerinin camlarına ve pencerelerine çıkarak hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı okudu. Korona Virüs salgını ve sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle 19 Mayıs kutlamalarının yapılamadığı bu yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tüm vatandaşları saat 19.19'da evlerinin balkonlarından ve pencerelerinden İstiklal Marşı okumaya çağırdı. Orhangazi'de de vatandaşlar camlara ve balkonlara çıkarak ellerinde bayraklarla belediye hoparlöründen okunan İstiklal Marşı'na eşlik ettiler. Vatandaşlar, ardından kendi imkanları ile çaldıkları müziklerle 19 Mayıs coşkusunu yaşadılar. - BURSA

Kaynak: İHA

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