19 Mayıs balkonlarda coşkuyla kutlandı İstanbul'da saat 19.19'da balkonlarına çıkan vatandaşlar, hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı okuyarak 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

İstanbul'da saat 19.19'da balkonlarına çıkan vatandaşlar, hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı okuyarak 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda balkonda İstiklal Marşı'nı okuyarak yapılan kutlamalar, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda da yine balkonlarda gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın saat 19.19'da balkonlara davet ettiği vatandaşlar, hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı okudular. İstanbul'da binlerce vatandaş, Türk bayrakları ile balkonlara çıkarak bayramı kutladı. Kutlamalar drone ile havadan da görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA