19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramının 102. yılında 102 bisikletli pedal çevirdi

İstanbul'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 102. yılında 102 bisikletli pedal çevirerek bayramı kutladı.

İstanbul'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 102. yılında 102 bisikletli pedal çevirerek bayramı kutladı.

İstanbul Valiliği'nce düzenlenen ve İl Spor Müdürlüğü'nün destekleriyle gerçekleştirilen etkinlikte, temsili olarak 102 bisikletli Ayasofya Meydanı'ndan başlayarak Dolmabahçe Sarayı'na kadar 21 kilometrelik parkurda bayraklı şehir turu attı.

Ay yıldızlı uçan balonların salınması ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın start vermesiyle başlayan tura turistler de ilgi gösterdi. Etkinlikte sporcu Ecrin Mert de basketbol toplarıyla gösteri yaptı.

Vali Yerlikaya, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 102'nci yılını kutladığımızı ve bugünün çok özel bir gün olduğunu söyledi.

Sabah Taksim'de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün ve gençlerle çelenk programını icra ettiklerini aktaran Yerlikaya, "Bugünden başlayarak bu hafta boyunca valiliğimiz tertip komitemizin organize ettiği etkinlikler yapılacak, tabii pandemi koşullarıyla. Öncelikle şunu söylemek istiyoruz. Az önce sizlerle birlikte İstanbul'da bisikletle uğraşan, bisiklet sporu yapan gençlerimiz 21 kilometrelik yarışının startını verdik. Katılımlarından dolayı tebrik, bayramlarını tebrik ediyoruz." dedi.

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın çok değerli ve önemli olduğunu vurgulayan Yerlikaya, şöyle devam etti:

"Çünkü 16 Mayıs'ta Bandırma vapuru, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları buradan hareket ettiler. Biliyorsunuz 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak bastılar. 19 Mayıs ruhu neydi? Bizim milli mücadele startının ateşinin ilk yakıldığı gün 19 Mayıs, Samsun'a ilk adımla birlikte. Akabinde Amasya-Sivas-Erzurum'la beraber bu ateş, bu bağımsızlık ruhuyla kenetlenme tüm Anadolu'ya yayıldı. ve 23 Nisan 1920 TBMM ile taçlandı. Kurtuluş mücadelemiz bizzat meclis tarafından Cumhuriyetle taçlandı. 19 Mayıs Gazi'nin gençlere armağan ettiği, 'Bütün ümidim gençliktedir' dediği ve 'Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve sürdürecek sizlersiniz.' dediği ve vasiyeti olan, yani medeni muasır ülkeler seviyesine çıkmayla ilgili vasiyeti deklare ettiği gün. Ben İstanbulumuz ve, ülkemizin Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum, tebrik ediyorum. Başta Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, silah arkadaşları, bütün şehitlerimiz ve gazilerimizi şükranla, minnetle yad ediyorum. Sizler aracılığıyla bütün hemşerilerimin bayramını tebrik ediyorum."

Bisikletiyle tura katılan 50 yaşındaki Saygın Akgül de "Dünya'da eşi benzeri olmayan bayramlarımız var bizim. 23 Nisan gibi. Türkiye'de futboldan başka sporlar da var. Onlara da önem verilmesini istiyorum. Biz bisiklet tercih ettik ama başka biri masa tenisini tercih edebilir, o da bir spor." diye konuştu.

19 Mayıs'ın kendisine hissettirdiği duyguları ifade edemeyeceğini söyleyen Akgül, "Dünyada örneği yok. Başka bir liderin vermemiş olduğu bayramı bize yaşatıyor. Onun bir maneviyatı çok çok yüksek. İfade edilmez." dedi.

"Tekrar bir araya gelmek güzel duygu"

Burak Özgün de pandemi sebebiyle uzun süredir bu tarz etkinlikleri yapadıklarını anlatarak, "Bayramlarda bir araya gelmek bence bizim toplumumuz için önemli bir durum. O yüzden tekrar bir araya gelmek güzel duygu. Bugün federasyonun yayımladığı haritada Yenikapı'dan sahile inip, Kazlıçeşme'den sonra Beşiktaş'a gideceğiz. Doğduğumdan beri spor yapan bir insanım. Türklerin de kanında spor var her zaman. Coşkuluyuz. Güzel hissettiriyor bir arada olmak." ifadelerini kullandı.

Etkinlikte Basketbol topuyla gösteri yapan Ecrin Mert ise 22 saniyede 140 dripling (top sürme) yaptığını, ikincisinin ise 19 dakika 5 saniyede, yani bin 145 saniye boyunca hiç durmadan çift top, top sektirme rekorlarının bulunduğunu anlattı.

19 Mayıs'da Atatürk'ün Samsun'a çıktığı ve sporculara bayramı armağan ettiğini aktaran Mert, "Çok mutluyum. Çift top ve tek top gösteri yapacağım." şeklinde konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berk Özkan