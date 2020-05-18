19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramına doğru Bingöl Valisi Kadir Ekinci, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bingöl Valisi Kadir Ekinci, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ekinci, mesajında 19 Mayıs 1919 tarihinin aziz milletin makus talihini değiştiren önemli bir dönüm noktası ve Türkiye Cumhuriyet'inin kuruluşuna giden yolda atılan ilk adım olduğunu belirtti.

Bu tarihin, işgalci güçleri ve esareti asla kabul etmeyen bir milletin ilelebet bağımsız ve özgür yaşama kararlılığının dünyaya ilan tarihi olduğunu aktaran Ekinci, "19 Mayıs'ta yakılan bağımsızlık ve özgürlük meşalesi, dalga dalga yayılarak işgal altındaki Anadolu'yu ayağa kaldırmış ve kısa sürede üzerimizdeki karamsarlık duygularının dağılmasına ve tarihe gömülmek istenen milletimizin eşsiz kahramanlık örnekleri ile destansı sayfalar yazmasına vesile olmuştur." ifadelerini kullandı.

"Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz" sözünden hareketle milli ve manevi değerlere önem veren Gazi Mustafa Kemal'in 19 Mayıs'ı armağan ettiği gençlere, muasır medeniyetler hedefi doğrultusunda büyük görevler düştüğünü vurgulayan Ekinci, şunları kaydetti:

"Gençlerimizin, bu aziz vatanın ecdadımızdan emanet olduğu bilinciyle, birlik ve beraberlik ruhuna kültür ve medeniyet kodlarımıza ve bize kimlik kazandıran inanç ilkelerimize sahip çıkarak, ülkemizi daha güzel günlere taşımanın azim ve gayreti içinde olacağına yürekten inanıyorum. Bizler de, gençlerimize aklı, ahlakı, hakikati, bilgiyi ve bilgeliği rehber edinmelerini ve çok yönlü gelişimlerini sağlayarak; hukuk nosyonu ve evrensel değerler ile donanmış bireyler halinde hayatın her alanında etkin rol almalarına imkan vermenin gayreti içerisindeyiz."

Ekinci, mesajının sonunda vatandaşların bayramını kutladı.

Kaynak: AA