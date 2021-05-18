19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na doğru
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19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na doğru

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na doğru
Anadolu Ajansı / Emre Ayvaz - Haberler | Güncel

Sakarya'da sanayi sektörü temsilcileri, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Sakarya'da sanayi sektörü temsilcileri, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, mesajında, gençlere değer veren, onları en iyi şekilde yetiştirerek, kişilikli ve özverili kuşaklar olarak yarınlara hazırlayan ulusların, geleceğe güvenle bakabildiğini kaydetti.

Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının 19 Mayıs 1919'da Samsun'da "Ya istiklal ya ölüm" diyerek varoluş mücadelesine başladığını ve ülkenin makus talihini değiştirdiğini belirten Altuğ, şu duyguları paylaştı:

"Gelecek; dinamik, girişimci ve üretken nesillerimizin ellerinde gelişecek. Bizler de iş dünyası olarak, atalarımızın yazdığı başarılarla ve gururla dolu tarihimize genç nesillerimizin sahip çıkacağına yürekten inanıyor ve onlara daima güveniyoruz. Coşkuyla kutladığımız günlere dönmek ümidiyle başta büyük önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kurtuluş mücadelemizin kahramanlarını saygı ve rahmetle anıyor, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 102. yılını kutluyorum."

"Coşkuyla idrak ediyoruz"

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Sakarya Şubesi Başkanı İsmail Filizfidanoğlu da bu önemli günün yıl dönümünü mutluluk ve coşkuyla idrak ettiklerini kaydetti.

Bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceğinin, istiklal şuuruyla yetişen asil ruhlu gençlere emanet olduğunu vurgulayan Filizfidanoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bu nedenledir ki MÜSİAD olarak, gençlerimizi el üstünde tutuyor, gençlerimizin geleceğine yatırım yapmayı, bu ülkenin geleceğine yatırım yapmak olarak düşünüyoruz. Gençlerimizin de damarlarındaki asil kan ve sahip oldukları milli ruh ve şuurla ülkemizi bugünkü seviyesinden çok daha ileriye götüreceklerine inancımız tamdır. Bu duygu ve düşüncelerle bize bugünü armağan eden Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, kutsal vatan topraklarımızın bütünlüğü ve milletimizin selameti için canlarını feda ederek şehadete intikal eden aziz şehitlerimizi ve şehadete şahitlik eden kahraman gazilerimizi rahmet, minnet, şükran ve saygıyla anıyor, geleceğimizin teminatı tüm gençlerimizi, sporcularımızı ve halkımızı saygı ve özlemle selamlıyor, bayramımızı en içten dileklerimle kutluyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ayvaz

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