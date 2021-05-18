19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'na doğru

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ve Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ve Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ortahisar Belediye Başkanı Genç, mesajında, 19 Mayıs 1919'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Samsun'dan yola çıkarak yurdun işgal girişimlerine karşı ilk tepkiyi gösterdiğini belirtti.

19 Mayıs'ın işgal girişimlerine karşı istiklal ateşinin yakıldığı tarih olduğunu vurgulayan Genç, Atatürk'ün milli birliği gerçekleştirmek ve bu hedefe ulaşmak düşüncesiyle bağımsızlık ateşini yakarak, kurtuluş sürecinde Türk milletiyle birlikte tarihsel adımların atılmasına öncülük ettiğini kaydetti.

Türk milletinin, Kurtuluş Savaşı'nın fikri ve fiili temellerini oluşturan Amasya, Erzurum, Sivas ve Ankara'da atılan adımlarla ülkenin kaderine el koyarak bağımsızlık ve özgürlük tutkusuyla yurt ve bayrak sevgisini tüm değerlerin üzerinde tutan yaklaşımıyla dünyada saygınlık kazandığını aktaran Genç, "Sağlam ve köklü temeller üzerinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti, bugün ecdadından aldığı güçle geleceğe emin adımlarla yürümektedir. Türk İstiklal Harbi'nin ilk nüvesini teşkil eden 19 Mayıs'ı bugün bir kez daha coşku, kıvançla ve şerefle kutluyoruz. Bizlere bu güzel ülkeyi armağan eden başta Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, İstiklal şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnet duygularıyla yad ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim de Türk milletinin Birinci Dünya Savaşı sonrasında Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki önemli olaylardan biri olan Atatürk'ün Samsun'a ayak basışı ile kurtuluş meşalesini yaktığını belirtti.

Güçlü, lider ve ileri görüşlü bir Türkiye için atılan adımın 102'nci yıl dönümünün kutlandığını belirten Ekim, şunları kaydetti:

"Milletimizin bağımsızlığını, yine milletin azim ve kararının kurtaracağına inanarak daima ileriyi hedefleyerek büyük fedakarlıklar gösteren aziz Türk milleti esareti reddedip bağımsızlığı zorluklara rağmen elde etmiştir. Bu denli zorluklarla elde edilen kurtuluş mücadelesi gençlerimize güçlü bir milletin oluşmasındaki fedakarlıkları gözler önüne sermektedir. Bu duygu ve düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı, rahmet ve şükranla anarken gençlerimizin Gençlik ve Spor Bayram'ını en içten dileklerimle kutluyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seyit Ahmet Eksik