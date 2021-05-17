19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na doğru
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19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na doğru

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na doğru
Anadolu Ajansı / Fevzi Kemal Karagöz - Haberler | Güncel

AK Parti Gaziantep Milletvekili ve Dışişleri Komisyonu Üyesi Dr. Derya Bakbak ve SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

AK Parti Gaziantep Milletvekili ve Dışişleri Komisyonu Üyesi Dr. Derya Bakbak ve SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Bakbak, mesajında, 19 Mayıs'ın tarihimizde önemli bir dönüm noktası olduğunu, devleti ve bayrağı için asla pes etmeyen bir milletin dirilişi olduğunu belirtti.

19 Mayıs'ın Milli Kurtuluş Savaşı'nın ana omurgasını oluşturduğunu ifade eden Bakbak, şunları kaydetti:

"Millet iradesinden daha büyük bir kuvvet tanımayan ve 19 Mayıs'ta bu şiarla yola çıkan kadrolar, 'Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararlılığı kurtaracaktır' diyerek vatan savunmasına girişmişlerdir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ülkemizin istikbali olan gençlere büyük önem verdi. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın, 'Yarının Türkiye'si, sizlerin omuzlarında yükselecektir.' ifadelerini de düstur olarak benimseyen gençlerimizin ülkemizi güçlü yarınlara taşıyacaklarına inanıyorum."

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı ise 19 Mayıs 1919'da yakılan bağımsızlık meşalesinin, bir ulusun geleceğini aydınlattığını belirtti.

Prof. Dr. Dağlı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajda, "Varoluşundan itibaren hiçbir güç önünde diz çökmeyen ve bağımsızlığından ödün vermeyen milletimiz için ya istiklal ya ölüm dışında seçenek olmamıştır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fevzi Kemal Karagöz

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