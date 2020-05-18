19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na doğru Karabük Valisi Fuat Gürel ve protokol üyeleri, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Karabük Valisi Fuat Gürel ve protokol üyeleri, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Gürel, mesajında, "Tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biri olan ve milletçe gurur ve mutluluğunu yaşadığımız bu özel günün yıl dönümünde geleceğimizin teminatı gençlerimizin ve tüm milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nızı en içten dileklerimle kutlarken; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere istiklal ve istikbalimiz uğruna canını feda eden tüm şehitlerimiz ile ebediyete irtihal etmiş gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, tüm vatandaşlarımıza selam ve sevgilerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, CHP Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, Belediye Başkanı Rafet Vergili, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Mescier, Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, AK Parti İl Başkanı İsmail Altınöz, CHP İl Başkanı Abdullah Çakır, MHP İl Başkanı Adem Kar, Karabük Gazeteciler ve İletişim Derneği Başkanı ve Küresel Gazeteciler Konseyi Karabük Temsilcisi Serap Karaoğlu da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla birer mesaj yayımladı.

Kaynak: AA