19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na doğru AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kendirli, mesajında, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna giden yolda, ilk adımı oluşturan ve milletin bağımsızlığı için kurtuluş meşalesinin ateşlendiği tarihin yıl dönümünün milletçe idrak edildiğini belirtti.

Kurtuluş Savaşı'nın yaşlı, kadın, erkek demeden yokluklar içerisinde zaferle sonuçlandığını ifade eden Kendirli, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurulmasının sağlandığını vurguladı.

Şehit kanıyla sulanan Anadolu topraklarının, ecdadın olağanüstü ve onurlu mücadelesi ile Türk'ün ebedi yurdu olduğunu vurgulayan Kendirli, şunları kaydetti:

"Bizlere bağımsız, özgür bir ülke bırakan başta Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm şehitlerimizi ve ebediyete irtihal etmiş gazilerimizi rahmetle, şükranla yad ediyorum. Tüm vatandaşlarımın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını kutluyor, gençlerimize sevgilerimi ve selamlarımı gönderiyorum."

Kaynak: AA